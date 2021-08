La menace terroriste en Afghanistan a «considérablement diminué» depuis l’invasion américaine ⋆ 10z viral

Le secrétaire d’État Antony Blinken prend la parole lors de la publication des « Rapports nationaux 2020 sur les pratiques en matière de droits de l’homme » au Département d’État à Washington, DC, le 30 mars 2021. (Mandel Ngan/Pool via .)

Dans une apparition dans la presse dimanche, le secrétaire d’État Antony Blinken a doublé l’affirmation du président Biden selon laquelle les États-Unis ont largement atteint leurs objectifs de mission antiterroriste depuis l’invasion de l’Afghanistan en 2001.

« Nous sommes allés en Afghanistan il y a 20 ans avec une mission et un objectif en tête. Et c’était pour traiter avec les gens qui nous ont attaqués le 11 septembre, pour traduire Ben Laden en justice. . . et de diminuer la capacité d’Al-Qaïda à refaire la même chose, à nous attaquer depuis l’Afghanistan et cela, du point de vue du président, a été un succès », a fait remarquer Blinken.

Lors d’un segment sur Fox News dimanche, Blinken a insisté sur le fait que la menace terroriste qu’Al-Qaïda posait autrefois s’était considérablement dégradée depuis l’intervention militaire américaine. « La capacité d’Al-Qaïda à faire ce qu’elle a fait le 11 septembre, à nous attaquer, à attaquer nos partenaires ou alliés d’Afghanistan est considérablement, considérablement diminuée », a-t-il déclaré.

Biden a été critiqué pour avoir prétendu à tort lors d’une conférence de presse vendredi que la présence d’Al-Qaïda avait disparu d’Afghanistan. « Quel intérêt avons-nous pour l’Afghanistan à ce stade, alors qu’Al-Qaïda est parti ? » dit le président. Les spécialistes de la politique étrangère et le Pentagone ont démystifié le commentaire de Biden, soulignant l’empreinte que le réseau terroriste maintient toujours dans de nombreuses provinces afghanes.

L’attaché de presse du Pentagone, John Kirby, a déclaré vendredi aux journalistes : « Nous savons qu’Al-Qaïda est une présence, ainsi que l’Etat islamique, en Afghanistan, et nous en parlons depuis un certain temps.

Le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, a récemment déclaré qu’il envisagerait d’améliorer l’évaluation des risques de fusion et de reconstruction d’Al-Qaïda à la suite de la résurgence et de la prise de contrôle des talibans, selon un rapport obtenu par le New York Post.

Abordant le contrecoup du sauvetage chaotique et encore incomplet des États-Unis de citoyens américains et de réfugiés éligibles bloqués à l’intérieur de l’Afghanistan, Blinken a blâmé la mauvaise gestion par l’administration Trump du programme de visas spéciaux pour les départs retardés.

« Nous avons hérité d’un programme qui était dans une impasse. Aucun entretien n’avait été fait lorsque nous sommes entrés en fonction pour les visas pour ces personnes remontant à mars 2020 », a-t-il allégué.

Faisant écho au président et secrétaire à la Défense Lloyd Austin, l’explication de Blinken pour laquelle l’administration n’a pas évacué les ressortissants afghans plus tôt était parce qu’elle avait mal calculé le calendrier de l’effondrement du régime afghan. De nombreux responsables de Biden ont réitéré que la situation sur le terrain s’était détériorée plus rapidement que prévu.

