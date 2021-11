La mentalité de prise de risque de Rich Barton de Zillow : « Il faut autant d’énergie pour se balancer pour les clôtures que pour s’abriter »

Le cofondateur et PDG de Zillow, Rich Barton, s’entretient avec John Cook de . lors du tout premier événement . à Seattle en octobre 2011. (Photo .)

« Pourquoi carie ? »

C’était la question rhétorique que le PDG du groupe Zillow, Rich Barton, a posée à la foule compacte lors du tout premier événement ., qui a eu lieu il y a presque exactement 10 ans à aujourd’hui.

Écoutez, vous êtes au bâton, et il faut autant d’énergie pour se balancer pour les clôtures que pour s’endormir. D’ACCORD. Alors, pourquoi carie ? Pourquoi carie ? Pourquoi ne pas se balancer pour les clôtures ? Je dirais qu’il est tout aussi probable que vous réussissiez si vous vous élanciez vers les clôtures que si vous buvez, et le résultat sera beaucoup plus magique.

L’analogie avec le baseball résume parfaitement la mentalité de big swing de Barton, un attribut entrepreneurial qui a richement récompensé le dirigeant technologique au fil des ans jusqu’à cette semaine où il a respiré la promesse de révolutionner la façon dont les gens achètent et vendent des maisons.

Vous avez entendu des échos de cette citation mardi lorsque Barton – dont les circuits de carrière incluent Expedia, Glassdoor et Nextdoor – a qualifié l’entreprise malheureuse de Zillow dans iBuying de «grand swing».

J’ai entendu ces deux mots et j’ai immédiatement été ramené dix ans en arrière dans notre interview dans l’arrière-boutique de l’ancien Spitfire Bar & Grill dans le quartier de Belltown à Seattle.

EN RELATION: Pourquoi les algorithmes d’iBuying ont échoué à Zillow et ce qu’ils disent de l’histoire d’amour du monde des affaires avec l’IA

Et ce qui me frappe dans les commentaires de Barton à l’époque, c’est à quel point ils résonnent aujourd’hui. C’est essentiellement le même entrepreneur, avec juste quelques cheveux gris de plus.

Barton est un frappeur de home run à la Ken Griffey Jr. ou Babe Ruth d’un entrepreneur, ou pour les observateurs de baseball les plus cyniques : Barry Bonds.

Maintenant, le swing et l’échec de Barton à renverser des maisons libèrent certainement du venin, certains notant que Zillow a gonflé son activité iBuying des mois avant la fermeture. Les couteaux volent, et sans surprise.

Non seulement 2 000 travailleurs de Zillow perdent leur emploi, mais les investisseurs qui ont parié sur la nouvelle stratégie de Zillow ont perdu beaucoup d’argent. L’action de Zillow est en hausse d’environ 3% aujourd’hui après avoir chuté de plus de 30% cette semaine. (Remarque : certains acheteurs de maison qui ont accepté des offres gonflées de Zillow ont très bien compris les erreurs de calcul de l’entreprise).

Cette semaine, Jim Cramer de CNBC a dénoncé Zillow, plaçant Barton sur son « mur de la honte » et affirmant qu’il devrait être licencié pour avoir brossé un tableau positif de l’activité iBuying de la société en août.

Je ne pense pas que je pourrais jamais posséder à nouveau les actions de Zillow après avoir écouté cette misérable conférence téléphonique arrogante et désemparée la nuit dernière. Benchmark de la pensée sous-optimale – Jim Cramer (@jimcramer) 3 novembre 2021

Au crédit de Cramer, il a averti les investisseurs en 2019 peu de temps après que Zillow a ouvert la porte au renversement des maisons.

« J’aimais bien l’ancien Zillow, même s’il ralentissait un peu, car il était beaucoup moins risqué », a déclaré Cramer à l’époque.

Paroles prémonitoires de l’hôte de «Mad Money», puisque Zillow s’est essentiellement replié cette semaine sur son activité traditionnelle de service aux agents immobiliers.

Mais les affaires, c’est prendre des risques, et certains entrepreneurs ont un plus gros ventre que d’autres.

Zillow, pour sa part, est construit sur cette philosophie de prise de risque défendue par Barton, quelque chose que vous ne voyez pas toujours dans les entreprises publiques.

Rappelez-vous, c’est la société qui a englouti et assimilé son plus grand rival, Trulia, il y a six ans dans un geste audacieux et inattendu. Cette même philosophie a conduit l’entreprise dans iBuying.

La grève de Zillow contre le retournement de maisons est-elle catastrophique?

Peut-être, mais peut-être pas.

La société est bien capitalisée avec 3,2 milliards de dollars de liquidités et d’investissements dans la banque, et son activité traditionnelle de vente de publicité et d’outils aux professionnels de l’immobilier est rentable et en croissance. En fait, l’approche rapide et douloureuse de l’arnaque de Barton sur iBuying – qui, selon lui, pourrait faire échouer toute l’entreprise – pourrait être considérée comme la bonne décision lorsque les professeurs de commerce analysent le mouvement.

Barton a pris un grand coup et a raté. Et il mérite certainement d’être blâmé.

Aurait-il pu identifier plus tôt les problèmes algorithmiques des modèles de Zillow ? Oui. Aurait-il pu prévoir le marché du logement erratique déclenché par la pandémie ? Sûr. Aurait-il pu ignorer les rivaux qui ont poussé dans iBuying ? Peut-être aurait-il tempéré son ambition entrepreneuriale et n’aurait-il pas imaginé bouleverser l’immobilier ? Improbable.

Le baseball et les affaires se composent à la fois de retraits au bâton et de coups de circuit. Vous ne pouvez pas avoir l’un sans l’autre. En fait, les retraits au bâton informent les coups de circuit, alors peut-être qu’il est temps de célébrer les deux (aussi frustrants que soient ces retraits au bâton).

Comme la plupart des joueurs de ballon des ligues majeures – qui échouent tous plus qu’ils ne réussissent – ​​Barton sera de retour au marbre.

Et il est peu probable qu’il craque.