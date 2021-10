La mentalité d’élite de Mohamed Salah révélée par Ben Foster avec une question de pénalité après que Liverpool ait battu Watford

Ben Foster a donné un aperçu de la volonté de Mohamed Salah d’être le meilleur au monde en révélant leur conversation à la fin de la victoire 5-0 de Liverpool sur Watford.

Salah est dans une veine riche en forme, marquant 15 buts en 12 apparitions dans toutes les compétitions.

Foster a été amusé lorsque Salah l’a abordé avec une question « intelligente »

Old Trafford a été assommé par le roi égyptien de Liverpool, qui a marqué un triplé lors de la victoire 5-0

Il a joué un rôle déterminant dans la victoire des Merseysiders contre les Hornets le 16 octobre.

L’Egyptien a marqué un brillant but en solo dans la victoire, tandis que Sadio Mane a également marqué et Roberto Firmino a réussi un triplé.

Et l’attaquant de 29 ans a montré sa mentalité impressionnante après le coup de sifflet final.

Il a parlé à Foster sur le terrain et le gardien de Watford a été stupéfait par sa demande.

Danny Rose a enduré un après-midi de cauchemar contre Mo Salah, qui a marqué un autre superbe but en solo

Salah cherche toujours à améliorer sa forme de but et il voulait savoir dans quelle direction le tireur aurait plongé s’il avait obtenu un penalty.

« La partie dont je veux parler en particulier concerne Mo Salah et ce qu’il m’a dit à temps plein qui m’a fait penser : ‘Oh mon Dieu, tu es tellement professionnel, tellement motivé. Vous voulez être le meilleur possible », a déclaré Foster sur The Cycling GK.

« Ils viennent donc de gagner le match 5-0. Mo Salah, je pense qu’il a marqué un but dans le match.

«Mais il est venu vers moi à temps plein et il a un peu mis la main sur sa bouche parce qu’il ne voulait pas que les caméras le captent.

« Il est venu et est parti : « Ben, Ben… »

« Je suis allé : « D’accord, ouais ? Tu as raison?

« Et il est parti : « Si j’avais eu un penalty, dans quel sens auriez-vous plongé ? »

« Maintenant, dès qu’il a dit cela, j’ai pensé : « Oh, vous, garçon intelligent, intelligent » parce que nous faisons nos recherches. Tous les gardiens font leurs recherches sur les attaquants et nous essaierons de savoir où leurs quatre, cinq ou 10 derniers penaltys auraient pu être passés, par exemple, et les cinq derniers penaltys de Mo Salah qu’il a mis à la droite du gardien.

« Alors je l’ai regardé et je suis allé: » Ah d’accord. Je serais allé à ma droite. J’aurais plongé à ma droite parce que tu as mis tes cinq dernières pénalités à droite ».

« Un grand sourire s’est dessiné sur son visage, un grand sourire, et il a dit : ‘Oui, merci. J’ai besoin de savoir, j’ai besoin de savoir ».

Salah a été en pleine forme pour Liverpool cette saison

« Donc, non content de gagner le match 5-0 et de marquer un but incroyable et d’être l’homme du match, il doit connaître les petits détails. Dans son prochain match, s’il obtient cette pénalité, de quelle manière il devrait la formuler.

«C’est pourquoi Mo Salah, il est au sommet, les gars. Il est le top.