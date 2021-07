23/07/2021 à 16h38 CEST

Le milieu de terrain de l’Espanyol Sergi Darder a affirmé ce vendredi à la concentration de Marbella que le vestiaire ne sait pas désormais « s’ils se battront pour aller en Europe ou pour éviter la relégation, mais la mentalité est de tout faire dès le premier jour“.

Le footballeur bleu et blanc a en tout cas insisté pour que le groupe assume la difficulté de la première division. “Nous sommes excités par ce qui va arriver. Nous savons que c’est beaucoup plus difficile que Second et nous devons en être conscients, faire un pas en avant et maintenir tout le bien que nous avons fait », a-t-il réfléchi.

En tout cas, Darder a envoyé un message de prudence aux fans. “On garde les pieds sur terre. Si un match n’est pas gagné, on ne peut pas tomber dans le drame. J’espère me tromper, mais on sait qu’on n’ajoutera pas autant de victoires que la saison dernière”, a-t-il commenté en conférence de presse.

L’illusion du milieu de terrain est “maximum” et la confiance dans le projet aussi. “Nous avons un staff et un staff technique pour pouvoir faire une bonne saison Et je pense que nous avons un avantage, c’est que nous nous connaissons déjà beaucoup. Notre objectif est de regarder chaque match à court terme, match par match », a-t-il déclaré.

Concernant l’absence de signatures, le Majorquin n’y voit pas pour l’instant un net désavantage. “Il y a des équipes qui ont incorporé des joueurs parce que des footballeurs débutants sont sortis. Nous avons la chance que pratiquement nous avons gardé tout le bloc de l’ascension, ce qui n’est pas quelque chose de facile”, a-t-il déclaré.

Enfin, Darder a valorisé l’absence de l’entraîneur Vicente Moreno, positif au coronavirus : “C’est un bâton pour tout le monde. Malgré une équipe d’entraîneurs spectaculaire, le fait que le chef d’équipe ne soit pas là n’aide pas. L’implication de chacun est maximale et il est en contact quotidien constant avec ses assistants. »