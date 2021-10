« La mer est sur la terre et moi dans les nuages » – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Près de 15 jours après la naissance de Mar, Yuya a partagé sa première photo sur Instagram.

L’image, datée d’aujourd’hui 12 octobre, montre la petite main du fils du youtuber et du chanteur Siddhartha. Cela ressemblait à la barboteuse bleu clair et à une couverture en tricot blanc.

« La mer est sur la terre et je suis dans les nuages », est le message avec lequel Yuya accompagne la photographie.

En plus de la tendre photo de Mar, Mariand Castrejón, comme on l’appelle vraiment, a partagé quelques histoires Instagram où elle remercie ses abonnés pour leur soutien à ce moment de sa vie et envoie des câlins.

« Nous recevons et apprécions toujours l’énergie que vous nous envoyez. Merci d’avoir rendu ce moment encore plus spécial et de nous accompagner même à distance », lit-on dans le message.

En plus de la photo où l’on voit les petites mains de Mar, Yuya a écrit : « Nous les câlinons aussi et envoyons de l’amour où qu’elles soient. Merci merci merci ».