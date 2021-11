La mer rendra les masques jetés sur les plages en 2025

10/11/2021 à 09:03 CET

On supposait déjà qu’il y aurait une prolifération massive de déchets plastiques (masques et gants, notamment) dans l’environnement en raison de la pandémie de COVID, mais une nouvelle étude, publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, est la première qui quantifie en détail l’ampleur de ce problème et son évolution dans les années à venir. Les résultats sont totalement inquiétants. Le covid a déjà produit huit millions de tonnes de déchets, dont une partie est allée directement à la mer.

La pandémie de COVID-19 a provoqué une augmentation de la demande mondiale de plastiques à usage unique, tels que des masques ou des gants. Les déchets qui en résultent, dont certains finissent dans les rivières et les océans, ils intensifient la gravité d’un problème mondial de plastique qui est déjà hors de contrôle.

Dirigée par une équipe de chercheurs de l’École des sciences atmosphériques de l’Université de Nanjing en Chine et du Scripps Institute of Oceanography de l’Université de Californie aux États-Unis, l’étude utilise un modèle numérique en plastique océanique récemment développé pour quantifier l’impact de la pandémie sur déversements de plastique provenant de sources terrestres.

Les chercheurs ont découvert que plus de huit millions de tonnes de déchets plastiques associés à la pandémie ont été générés dans le monde, et que plus de 25 000 tonnes sont entrées dans l’océan mondial.

D’ici trois à quatre ans, une partie importante de ces débris plastiques océaniques devrait atteindre les plages ou les fonds marins.. Une plus petite partie finira en pleine mer, pour se retrouver piégée au centre des bassins océaniques ou dans des tourbillons subtropicaux, qui peuvent devenir des plaques d’ordures, et dans une zone circumpolaire d’accumulation de plastique dans l’océan Arctique.

Les chercheurs ont incorporé des données du début de la pandémie en 2020 à août 2021 et ont découvert que la plupart des déchets plastiques du monde entrant dans l’océan proviennent d’Asie, les déchets hospitaliers représentant la majorité des décharges. L’étude révèle la nécessité d’une meilleure gestion des déchets médicaux dans les pays en développement.

«Quand nous avons commencé à faire le calcul, nous avons été surpris de constater que la quantité de déchets médicaux était nettement supérieure à la quantité de déchets provenant des individus, et que beaucoup d’entre eux venaient de pays asiatiques, bien que ce ne soit pas là que la majorité des cas de COVID-19 se soient produits, explique Amina Schartup, co-auteur de l’étude et professeure agrégée d’océanographie à Scripps.

« Les plus grandes sources de déchets excédentaires étaient les hôpitaux dans les zones qui avaient déjà des problèmes de gestion des déchets avant la pandémie ; ils n’étaient tout simplement pas préparés à gérer une situation où il y a plus de déchets », ajoute-t-il.

Conçu par l’équipe de recherche, le modèle MITgcm-plastic (NJU-MP) de l’Université de Nanjing utilisé dans cette étude fonctionne comme une « réalité virtuelle », explique Yanxu Zhang, auteur correspondant et professeur à la Faculté des sciences de l’atmosphère de l’Université de Californie. University, qui note que le modèle a été construit sur la base des lois du mouvement de Newton et de la loi de conservation de la masse.

«Le modèle simule le mouvement de l’eau de mer entraîné par le vent et la façon dont les plastiques flottent à la surface de l’océan, ils se dégradent au soleil, se salissent de plancton, s’installent sur les plages et s’enfoncent dans les profondeurs -détails Zhang-. Il peut être utilisé pour répondre à des questions « et si », par exemple que se passerait-il si nous ajoutions une certaine quantité de plastique dans l’océan. »

L’étude met en évidence les rivières et les bassins versants les plus importants qui nécessitent une attention particulière dans la gestion des déchets plastiques. Les chercheurs ont découvert que La plupart des déchets plastiques mondiaux de la pandémie atteignent l’océan à partir des rivières.

Les rivières asiatiques représentent 73% du total des rejets de plastique, les trois principaux contributeurs étant les fleuves Chatt al-Arab, Indus et Yangtze, qui se jettent dans le golfe Persique, la mer d’Arabie et la mer de Chine orientale. Les fleuves européens représentent 11% des débits, avec des apports inférieurs à ceux des autres continents.

Une autre partie finira dans l’Arctique ou les océans

Bien que la plupart des plastiques associés à la pandémie devraient se déposer sur les plages et sur les fonds marins, il est probable que une plus petite quantité finit par circuler ou s’installer dans l’océan Arctiquequi, selon les auteurs de l’étude, semble être une « impasse » pour les débris de plastique qui y sont transportés en raison des modèles de circulation océanique.

« Il existe un modèle de circulation assez cohérent dans l’océan, nous pouvons donc créer des modèles qui reproduisent la façon dont l’océan se déplace ; à ce stade, il ne s’agit que d’océanographie physique », explique Schartup, dont les recherches se concentrent généralement sur la compréhension du mercure dans les océans.

« Nous savons que si les déchets sont rejetés des rivières asiatiques dans l’océan Pacifique Nord, certains de ces débris finiront probablement dans l’océan Arctique, une sorte d’océan circulaire qui peut être un peu comme un estuaire, accumulant toutes sortes de choses qui se libèrent des continents », poursuit-il.

Le modèle montre qu’environ 80 % des déchets plastiques qui transitent par l’océan Arctique couleront rapidement et qu’une zone circumpolaire d’accumulation de plastique devrait se former d’ici 2025.

L’écosystème arctique est déjà considéré comme particulièrement vulnérable en raison de l’environnement hostile et de sa grande sensibilité au changement climatique. Selon les chercheurs, les effets écologiques potentiels de l’exposition aux plastiques accumulés dans l’Arctique ajoutent un autre niveau de préoccupation.

Pour lutter contre l’afflux de déchets plastiques dans les océans, les auteurs exhortent à améliorer la gestion des déchets médicaux dans les épicentressurtout dans les pays en développement.

Ils demandent également que la population mondiale soit sensibilisée à l’impact environnemental des équipements de protection individuelle (EPI) et autres produits en plastique, et que des technologies innovantes soient développées pour améliorer la collecte, la classification, le traitement et le recyclage des déchets plastiques, comme ainsi que le développement de matériaux plus respectueux de l’environnement.

« En fait, le plastique lié au COVID n’est qu’une partie d’un problème plus important auquel nous sommes confrontés au 21e siècle : les déchets plastiques », explique Zhang. Pour le résoudre, de nombreux travaux de rénovation technique, de transition économique et de changement de mode de vie sont nécessaires.

Cela peut vous intéresser : 2020 se termine avec 1,5 milliard de masques jetés à la mer