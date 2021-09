22/09/2021 à 13:21 CEST

Après un an et demi de limitations de la pratique sportive en raison de la pandémie, Barcelone a proposé cet automne de commencer à retrouver son dynamisme caractéristique, progressivement et en respectant les protocoles sanitaires.

Sous la devise de “La Mercè la plus sportive& rdquor;, la ville accueille de nos jours un grand nombre de compétitions et d’activités ouvertes et inclusives. La semaine dernière le Cursa de la Merce, les Estrella Damm Barcelone Padel Master et les trophées internationaux de la ville de Barcelone pour le cyclisme sur piste et le volleyball de plage, avec succès et participation du public.

Et cette semaine les propositions continuent. Le vendredi, jour de la Mercè, le Soirée de remise en forme, au quai Bosch i Alsina, et l’Inclusive Day, au cœur du Passeig de Gràcia. L’ordre du jour est complété par d’autres propositions, comme le Traversée vers le port de Barcelone –Samedi 25–, les sports urbains de la Barcelone extrême –Le samedi et le dimanche au Parc del Fòrum– ou au Trophée BMX de La Mercè –dimanche au Vélodrome Horta–.

Une offre complète d’événements qui invite les habitants à profiter pleinement du sport dans leur ville.

Barcelone vibre à nouveau avec le sport !

Avec sécurité et responsabilité, la ville retrouve son dynamisme. Course à pied, fitness, paddle-tennis, sports urbains, natation, pratique inclusive et un agenda varié à fêter, ce 2021, « La Mercè plus sportive & rdquor ;, consultez le calendrier.