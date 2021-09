La Mercedes AMG EQS 53 tout électrique rivalisera avec les véhicules électriques d’Audi et de Porsche

in

Chez TechRadar, nous aimons vraiment le Mercedes EQS. Après avoir passé du temps à conduire la voiture, nous avons trouvé que la berline tout électrique phare de la marque allemande – qui combine un intérieur luxueux chargé de technologie avec des spécifications d’autonomie impressionnantes – est un avant-goût passionnant de ce qui va arriver dans l’industrie automobile.

Nous étions alors encore plus excités d’apprendre que Mercedes présente une variante de performance de l’EQS, l’AMG EQS 53, qui marquera le tout premier véhicule de performance tout électrique de l’entreprise.

Avant son dévoilement mondial lors de la conférence IAA Mobility 2021 le 7 septembre (aux côtés de la berline électrique EQE), Mercedes a partagé les détails des améliorations de performances que les conducteurs peuvent attendre de son prochain AMG EQS 53 – et comme vous vous en doutez, ils sont assez pour rivaliser avec certaines des meilleures voitures électriques.

Mercedes affirme que la variante AMG de son luxueux EQS EV est “conçue pour les passionnés de voitures qui recherchent une combinaison de mobilité électrique innovante dans une ambiance luxueuse, associée à une sportivité et une dynamique de conduite agile”.

La variante standard du Mercedes EQS (Crédit image : Mercedes)

Par cette métrique, l’AMG EQS 53 devrait livrer à la pelle. En son cœur se trouve un groupe motopropulseur axé sur les performances avec deux moteurs, sur les essieux avant et arrière, qui confèrent à l’EQS 53 Mercedes les capacités de traction intégrale 4MATIC+, marque de fabrique.

Le constructeur automobile affirme que ces moteurs généreront respectivement une puissance de 484 kW et 560 kW, selon que les conducteurs choisissent ou non d’ajouter le package AMG Dynamic Plus.

Décollage rapide

S’ils optent pour ce dernier, l’EQS 53 pourra accélérer de 0 à 100 km/h (0 à 62 mph) en seulement 3,4 secondes, mais sans le package Dynamic Plus, les conducteurs pourront toujours sprinter sur la même distance. en 3,8 secondes.

Ce sont à peu près les mêmes vitesses d’accélération que les voitures électriques Audi e-tron GT et Porsche Taycan comparables, tandis que les vitesses de pointe limitées de l’EQS 53 à 220 km/h (137 mph) ou 250 km/h (155 mph) sont tout aussi similaires. .

Comme on peut s’y attendre, ces chiffres sont supérieurs à la variante à traction intégrale standard de l’EQS, qui atteint 100 km/h (60 mph) en environ 4,3 secondes et affiche une vitesse de pointe de 210 km/h (environ 130 mph), bien qu’ils viennent au détriment d’une gamme largement inférieure.

Mercedes affirme que la batterie de 107 kWh de l’EQS 53 offre au véhicule électrique jusqu’à 580 km (environ 360 miles) d’autonomie, ce qui est éclipsé par le chiffre stupéfiant de 780 km (environ 484 miles) de son frère, rendu possible par sa conception aérodynamique record.

Pourtant, une autonomie de 580 km place l’EQS 53 bien en avance sur ses concurrents de la classe de performances susmentionnés, l’e-tron GT et le Taycan, ce qui corrobore la philosophie sportive et innovante de Mercedes pour sa première AMG entièrement électrique.

Nous aurons plus de détails sur l’AMG EQS 53 lorsqu’elle sera officiellement dévoilée lors de la conférence IAA Mobility 2021, bien que nous prévoyions que la voiture atterrisse à la mi-2022.