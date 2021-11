La Mercedes de Lewis Hamilton décrite comme une « fusée infranchissable » par les patrons de Red Bull de plus en plus nerveux après l’étonnante victoire du GP de Sao Paulo contre Max Verstappen

Les chefs de Red Bull Racing semblent de plus en plus inquiets quant à leurs chances de titre, décrivant la Mercedes de Lewis Hamilton comme une « fusée » et « incontrôlable » après que le Britannique a remporté une victoire étonnante au Brésil.

Hamilton a surmonté un total de 25 places sur la grille de pénalités au Grand Prix de Sao Paulo pour remporter l’une de ses plus grandes victoires de tous les temps, dépassant son rival pour le titre Max Verstappen dans les derniers tours.

.

Hamilton a remporté l’une de ses plus grandes victoires pour garder la course au titre bien vivante

.

Helmut Marko et Christian Horner ont eu beaucoup à discuter après que Hamilton a surmonté un énorme désavantage pour battre Verstappen

Verstappen de Red Bull est entré dans le week-end après des victoires consécutives aux États-Unis et au Mexique, et a reçu deux énormes boosts en plus de son avance déjà considérable de 19 points au championnat.

Hamilton a perdu cinq places sur la grille pour avoir changé le moteur à combustion interne du groupe motopropulseur de sa voiture, puis a été disqualifié des qualifications pour un aileron arrière illégal.

Verstappen semblait presque certain d’étendre son écart de points sur Hamilton avec seulement trois courses à disputer, mais au lieu de cela, le septuple champion du monde a fait un blitz sur la grille pour passer de la 20e à la cinquième place lors du sprint de samedi, avant de passer de la 10e à la première place dans la course de dimanche.

Le Néerlandais Verstappen semblait se rapprocher de son premier titre samedi après-midi, mais le rythme extraordinaire de Mercedes a sonné l’alarme.

.

Red Bull s’est laissé perplexe devant le rythme effréné de Mercedes

L’écart au sommet a été réduit à 14 points par Hamilton, et les trois derniers circuits de la saison comportent tous de longues lignes droites, ce qui a énormément profité à l’équipe allemande.

Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a été abasourdi par le rythme de la Mercedes, mais a été déconcerté par la différence de vitesse montrée par le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas.

« Il n’y avait pas deux roquettes, mais une », a déclaré Marko à AMuS. « Seul le Hamilton [car] a un excédent incroyable dans les lignes droites.

« Malgré l’avance, je nous vois désavantagés si Hamilton conserve cet avantage moteur. »

.

Après deux grosses victoires, Verstappen a connu la deuxième place la plus douloureuse de sa carrière

« Nous n’avons pas vu un moteur comme celui de Mercedes ces dernières années, autant que je me souvienne », a-t-il déclaré. « Incroyable.

« Et ce n’est que l’unité de puissance de Hamilton. Tous les autres sont dans la fourchette normale.

Non seulement Hamilton a dépassé Verstappen avec 12 tours à faire, mais il a terminé la course avec un écart de 10,4 secondes sur la deuxième place, au grand choc de Marko.

« Mercedes a fait un chef-d’œuvre pour évoquer une telle fusée à ce stade crucial », a-t-il ajouté.

.

Hamilton a été stimulé par la foule brésilienne en adoration qui l’aime en raison de son admiration pour leur propre Ayrton Senna

« Hamilton l’a gagné dans les lignes droites, Max était en moyenne deux à trois dixièmes plus rapide dans le secteur intermédiaire, a tout risqué, a dû conduire à la limite.

« Bien sûr, cela a également eu une influence sur les pneus. Mais c’était le seul moyen de ne pas se faire prendre dans les lignes droites.

Red Bull et Mercedes se sont mutuellement accusés d’ailes et de moteurs illégaux tout au long de la saison, les plaintes n’ayant pas abouti, même la pénalité de l’aileron arrière de Hamilton se résume à un dysfonctionnement.

Mais le patron de Red Bull, Christian Horner, était toujours d’humeur méfiante après le résultat difficile à accepter, s’arrêtant avant de pointer du doigt.

.

Verstappen a été laissé dans le sillage de Hamilton malgré une avance gigantesque

« Il serait inapproprié de ma part de commenter, mais il y a une différence assez importante », a déclaré Horner.

« Leur vitesse en ligne droite est vraiment impressionnante, ce nouveau moteur, ils ont un Monaco [high downforce, slower on straights] aileron arrière ici.

« C’est donc très, très impressionnant et bien sûr, pour un pilote, pour Max, il ne peut pas se défendre contre ça.

« N’importe quel autre pilote devait être à moins de quatre points de seconde pour être près d’un dépassement, les Mercedes ici étaient au point neuf de seconde.

.

La course au titre est de retour et Verstappen sera inquiet

« C’est une arme très puissante avec des pistes très rapides à venir lors des trois dernières courses. »

Bien que Verstappen possède un avantage de grille extraordinaire sur Hamilton lourdement pénalisé, Horner a tout de même décrit le résultat comme le meilleur qu’ils pouvaient faire.

« Je dirais que c’était une limitation des dégâts », a expliqué Horner.

« C’était incontrôlable aujourd’hui, je pense que nous avons mis en place une défense aussi forte que possible, Max a fait de son mieux, il a couru dur mais il n’y avait aucune chance aujourd’hui. »

.

Hamilton était à son meilleur, le genre de niveau digne d’un potentiel huit fois champion du monde

Mais malgré le malheur de ses patrons, Verstappen est resté optimiste, affirmant qu’il s’attend à ce que le saut de performance de la chance du moteur de Hamilton soit de courte durée.

« [The Honda] les performances du moteur sont une ligne très plate [over its lifetime] », a déclaré Verstappen, alors que le leur semble donner beaucoup de performances lorsqu’il est neuf. Mais je pense que cela va revenir assez rapidement.

La Formule 1 se dirige directement vers le Moyen-Orient pour les trois dernières épreuves, courant au Qatar pour la toute première fois.

Il est cependant possible que trois deviennent deux, avec des craintes que le circuit de Djeddah en Arabie saoudite ne soit terminé à temps.