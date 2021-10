La Mercedes était parfois un peu impuissante au GP des États-Unis

Ralf Schumacher a estimé que Mercedes manquait de rythme au GP des États-Unis, affirmant que la W12 était parfois « un peu impuissante ».

Lewis Hamilton a dû se contenter de la deuxième place lors d’une course où presque tout le monde croyait qu’il remporterait la victoire, et à l’aise avec cela.

Bien qu’il ait perdu la pole position face à Max Verstappen samedi, le Britannique a riposté dans le premier tour du grand prix pour prendre la tête et a rapidement mis un peu de distance entre lui et Verstappen.

Red Bull a contré cela en mettant le Néerlandais sur une stratégie agressive, en optant pour le dégagement dans ses deux arrêts aux stands.

Le deuxième arrêt a eu lieu huit tours avant le ravitaillement de Hamilton, le pilote Mercedes commençant alors rapidement à se rapprocher du leader du championnat avec ses pneus plus frais.

Hamilton a finalement manqué de tours, Verstappen remportant la victoire en 1,333 s.

« Mercedes n’a pas pu suivre la performance au début », a déclaré Schumacher, un ancien pilote de F1, à Sky Germany.

« Au moment où Lewis a atteint la vitesse, la course était terminée.

« La Mercedes était parfois un peu impuissante. »

La victoire de Verstappen en course, sa huitième cette saison, lui a permis de 12 points d’avance sur Hamilton dans la course au titre mondial.

Schumacher estime que Mercedes doit trouver quelque chose de plus s’ils espèrent prolonger leur course de sept ans au sommet du classement.

« Red Bull a fait un pas en avant », a-t-il déclaré. « Mercedes doit s’étirer. Red Bull est légèrement en avance. Cela reste passionnant. »

Toto Wolff pense cependant que Red Bull a opté pour le dégagement «par nécessité», car Hamilton était «génial» ce jour-là.

« Vous pouviez voir les différentes stratégies [between the teams] », a déclaré le patron du sport automobile de Mercedes.

« On a opté pour le dégagement par nécessité et c’était un geste très courageux, car c’était très tôt, puis la deuxième fois à nouveau [they pitted first] à leur avantage.

« Au volant de Max, notamment dans le dernier relais, vous avez vu qu’il avait appris dès le premier relais à ne pas abîmer les pneus trop tôt.

«Mais Lewis a également conduit à merveille. Il a rentré le pneu, est resté calme lorsqu’il est revenu du deuxième arrêt avec 8.5s à Max, l’a rentré, a augmenté le rythme, et à un certain stade, il y a eu une énorme différence et cela a été brillamment exécuté.

« Ce n’était pas assez [to beat Verstappen] et je pense que si nous avions peut-être deux tours de plus, qui sait. Mais c’est comme ça et il faut féliciter Red Bull pour sa stratégie.