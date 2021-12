La Mercedes Vision EQXX sortira le 3 janvier | Moteur

Le Mercedes Vision EQXX est le véhicule électrique le plus efficace jamais fabriqué par la marque allemande et sera présenté le 3 janvier.

Dans seulement deux semaines, nous rencontrerons le membre le plus efficace du Famille EQ de Mercedes : le Mercedes Vision EQXX sera présenté le 3 janvier dans le cadre de la CES Las Vegas 2022.

La marque allemande a voulu être assez concise pour ne pas trop évider, mais elle a aussi mis en lumière une première image d’aperçu et une donnée qui suscite beaucoup d’intérêt.

Et est-ce que le EQXX Elle aura une capacité énergétique quasiment identique à celle de la Mercedes EQS, mais elle y parviendra grâce à une batterie 50 % plus petite et 30 % plus légère que celle utilisée dans la berline électrique.

En outre, le constructeur note qu' »avec cette innovation et bien d’autres, le prototype de recherche démontre comment l’efficacité et l’autonomie des véhicules électriques peuvent être augmentées lorsque de nouvelles façons de penser sont intégrées ».

Il n’y a pas de données sur les autres innovations auxquelles il fait référence, mais rien qu’en regardant sa silhouette, il est clair que l’aérodynamisme très soigné en fera partie, avec une ligne de taille et une chute du toit qui convergent vers un arrière stylisé.

De plus, et c’est peut-être trop s’aventurer, il se pourrait même qu’elle ait des roues (arrière) carénées. C’est peut-être « lancer un triple », mais la vérité est qu’il y a quelque chose dans ses proportions qui rappelle le Volkswagen XL1, qui a utilisé ce type de solution pour être plus efficace.

On ne sait rien non plus sur le groupe motopropulseur qu’il utilisera, mais si l’on tient compte du fait que Mercedes a annoncé qu’il s’agirait du véhicule électrique le plus efficace qu’il ait jamais construit, la vérité est qu’il ne semble pas très probable qu’il le avoir beaucoup de puissance ou qu’il aura une transmission intégrale (car cela ajouterait un poids indésirable).

Cet article a été publié dans Autobild par Mario Herráez.