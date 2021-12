La merde arrive, maintenant tais-toi

L’ancien homme de Mercedes, Norbert Haug, a déclaré que Mercedes devait « se taire » à propos de la finale de la saison, mais concède que ce n’est « pas toujours facile ».

Mercedes était furieuse contre le directeur de course de la FIA Michael Masi après que l’Australie a donné le feu vert à certains pilotes, seuls les cinq entre le leader de la course Lewis Hamilton et Max Verstappen de P2, pour se lancer dans une bataille dans le dernier tour pour la victoire à Abu Dhabi. et le titre des pilotes.

Curieusement, Masi n’a pas donné le feu vert pour que les huit voitures doublées passent, ce qui signifie que Carlos Sainz, troisième, s’est retrouvé avec deux voitures doublées entre lui et Verstappen et n’a pas pu attaquer pour la deuxième place.

La décision de Masi signifiait que Verstappen était juste derrière Hamilton avant le dernier tour et, utilisant des pneus plus récents, a facilement dépassé le Britannique pour remporter la victoire, à la fois dans le grand prix et au classement des pilotes.

Mercedes a protesté, mais cela a été rejeté, l’équipe ayant ensuite déclaré son intention de faire appel.

Haug, l’ancien vice-président de l’activité sport automobile de Mercedes-Benz, dit qu’ils devraient laisser tomber.

« Vous pouvez seulement dire que la merde arrive », a déclaré Speedweek.com à ServusTV.

«Je comprends que parfois tu paniques. Je ne sais pas ce que ce serait si c’était passé dans l’autre sens

« Un mot là-dessus après, le fan de sport automobile ne veut pas voir ça. Il s’agit d’avoir la taille pour se taire. Ce n’était pas toujours facile pour moi non plus.

Il comprend cependant pourquoi Mercedes était si en colère contre le résultat.

« Il est clair que cela vient des émotions », a-t-il déclaré.

« Tout le monde savait que lorsque la voiture de sécurité arriverait, ce serait difficile. Quoi que vous fassiez, cela devient problématique. Ensuite, bien sûr, la colère sort.

Je vous laisse avec la radio de Michael Masi à Toto Wolff après la course#F1 #AbuDhabiGP #LewisHamilton #MaxVerstappen #F1Finale pic.twitter.com/ymIJzhKd3a – M. Matthew F1 (@NotMrMatthewF1) 12 décembre 2021

Il a ajouté : « Vous ne faites rien de mal et vous perdez toujours. Mais on ne peut pas oublier que c’était une saison de prime au marteau.

Si Mercedes va de l’avant avec leur appel, ils ont jusqu’à jeudi pour soumettre les documents, Haug estime qu’ils pourraient mener une bataille perdue d’avance.

« En règle générale, ceux-ci ne gagnaient pas très souvent », a-t-il déclaré. « Je ne veux même pas le décrire à partir des lunettes Mercedes.

« Le sport automobile vous entraîne de telle manière que vous devez accepter de telles défaites.

« Je connais le sentiment de perdre le titre mondial d’un point avec deux pilotes. Cette douleur survient cinq jours plus tard.

Mais alors que Mercedes se sent volé, Verstappen célèbre son premier titre de champion du monde de F1.

Haug se souvient avoir vu la performance de Verstappen lors d’un jeudi pluvieux d’entraînement au Grand Prix de Monaco en 2015, sa première saison avec Toro Rosso.

Il a terminé une impressionnante P7, Haug affirmant qu’il savait alors que le pilote était « vraiment spécial ».

« J’ai vu Verstappen il y a des années à Monaco et j’ai vu que ses pneus prenaient immédiatement de la température sur une piste mouillée », se souvient-il.

« Il y a quelque chose de très spécial à ce sujet, c’était la même chose avec Kimi Raikkonen. Avec Kimi, les temps au tour étaient toujours au vert dans une telle phase – il y avait toujours une augmentation.

« Max est vraiment spécial! »

Verdict PlanetF1