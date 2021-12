La mère « anormalement conforme » de Star « obsédée » par la femme qui a tué un enfant sans défense | Royaume-Uni | Des nouvelles

Frankie Smith, la mère de 20 ans, aurait eu un QI de 70, jouant avec des poupées jusqu’à l’âge de 16 ans. Sa petite amie, Savannah Brockhill, 28 ans, qui a été aujourd’hui reconnue coupable du meurtre de Star, a été décrite par le bambin grand-mère comme un « monstre maléfique ».

Smith a été emprisonnée aujourd’hui pendant huit ans pour avoir permis à Brockhill de tuer son enfant.

Brockhill a reçu une peine minimale de 25 ans pour meurtre.

Cela survient seulement 12 jours après qu’Emma Tustin, la belle-mère d’Arthur Labinjo-Hughes, six ans, ait été emprisonnée pour son meurtre.

Après la condamnation, la mère de Smith, Yvonne Spendley, a déclaré à MailOnline que Brockhill « est un monstre diabolique et j’espère qu’elle pourrit en enfer. Elle mérite tout ce qu’elle a et plus encore.

LIRE LA SUITE : « Je n’ai pas écouté ! » Boris honteux alors que les services sociaux sont restés «en crise»

Cependant, il ne s’agissait pas d’un « événement isolé », a déclaré le juge, notant que Star avait également subi des lésions cérébrales, de nombreuses fractures sur son corps et une fracture du crâne.

Le juge a déclaré: « Elle a également été traitée, au mieux, avec une indifférence insensible par vous deux et, à de nombreuses reprises, avec une cruauté franche. »

La juge Lambert a décrit Smith comme «une fille plutôt immature et impressionnable» qui était devenue «obsédée» par Brockhill.

Mme Spendley a déclaré que les travailleurs sociaux locaux « devraient baisser la tête de honte. Ils sont une honte.

« Ils auraient pu mettre un terme à tout cela, mais ils ne l’ont pas fait. J’aimerais les voir nommés publiquement afin que nous puissions tous savoir qui ils sont.

«Je vais déposer une plainte officielle à leur sujet dans un proche avenir.

« Ce qui est plus insultant, c’est que depuis la fin de l’affaire, le département des services sociaux du Conseil de Bradford ne m’a même pas contacté pour me présenter des excuses ou une explication. Ce n’est pas la fin de l’affaire.

Le Mail a rapporté qu’un psychiatre de la police l’avait trouvée « anormalement conforme » et « anormalement encline à accepter ce qu’une figure d’autorité lui dit de faire ».

Mme Spendley l’a décrite comme « la fille qui n’a jamais grandi », révélant qu’elle a joué avec des poupées jusqu’à son adolescence.

Elle a déclaré : « Frankie n’était pas le plus brillant des enfants. Elle n’avait aucune ambition ou but dans la vie, mais elle n’était pas méchante. Elle était juste très innocente et très vulnérable.

Le partenariat de Bradford, qui comprend les agences qui ont été en contact avec Star, a déclaré hier: « Nous devons pleinement comprendre pourquoi des opportunités pour mieux protéger Star ont été manquées. »

Il a ajouté qu’un examen de l’affaire serait publié le mois prochain, mais il « regrette profondément » que « tous les signes avant-coureurs » n’aient pas été détectés.

Susan Hinchliffe, chef du conseil de Bradford, a déclaré que Star avait été «déçue».