La mère d’Amy Winehouse apparaîtra dans le documentaire du 10e anniversaire ⋆ .

La mère d’Amy Winehouse, Janis, parlera au monde de « la vraie Amy » (Photo: BBC, Rex)

La mère d’Amy Winehouse, Janis, fera une rare apparition publique dans un prochain documentaire pour marquer le 10e anniversaire de la mort de la chanteuse.

Le hitmaker Rehab est décédé le 23 juillet 2011 à l’âge de 27 ans des suites d’un empoisonnement à l’alcool.

Il a été confirmé qu’un documentaire de la BBC Two, Amy Winehouse: 10 Years On, sera diffusé plus tard cette année pour célébrer la vie et l’héritage du musicien.

Confirmant son implication, sa mère Janis a déclaré: « Je ne pense pas que le monde connaissait la vraie Amy, celle que j’ai élevée, et j’ai hâte de pouvoir offrir une compréhension de ses racines et un aperçu plus profond de la vraie Amy.

L’histoire d’Amy sera racontée principalement par l’intermédiaire de Janis, qui a maintenu un profil relativement bas ces dernières années.

Janis vit avec la sclérose en plaques, une maladie qui menace de la dépouiller de ses souvenirs d’Amy, et constitue une grande partie de sa motivation pour réaliser ce documentaire opportun et personnel. Elle sera rejointe par la famille, les amis et ceux qui ont le mieux connu Amy pour reconstituer le côté d’Amy rarement vu.

Le film promet d’être un regard puissant et sensible sur l’un des talents musicaux les plus appréciés et les plus manqués de Grande-Bretagne, offrant une nouvelle interprétation féminine de sa vie, de ses amours et de son héritage.

Amy est décédée en juillet 2011 à l’âge de 27 ans (Photo: Rex)

Il comprendra l’accès à des archives personnelles jamais vues auparavant d’Amy de la famille.

La BBC prévoit de marquer l’anniversaire de sa mort avec divers programmes, y compris un documentaire sur l’influence d’Amy sur la prochaine génération d’auteurs-compositeurs-interprètes de Radio 2.

Radio 1 se penchera sur la vie et la carrière de la chanteuse, revisitant certaines de ses performances live les plus mémorables et introduisant un nouveau public à sa musique dans une émission spéciale d’une heure.

Il devrait adopter un ton et une approche différents du film Amy de 2015, réalisé par Asif Kapadia.

Amy était surtout connue pour les chansons à succès Rehab, You Know I’m No Good, Love Is A Losing Game, Tears Dry On their Own et Valerie, et les albums Frank et Back To Black.

Elle a remporté le Brit Award de l’artiste solo britannique en 2007 et six Grammys, dont le prix du disque et de la chanson de l’année pour Rehab.

Une date de diffusion pour Amy Winehouse: 10 ans après n’a pas encore été annoncée.

