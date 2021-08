La mère de Belinda surmonte le Covid-19 et dit adieu à l’oxygène auxiliaire

“J’aurais donné n’importe quoi pour voyager avec vous et être ensemble en ce jour spécial, malheureusement je ne peux pas à cause d’un problème de santé, mais surmonter ce moment difficile nous fêterons ensemble. Je t’aime”, a écrit la mère de Belinda, à laquelle sa fille a répondu dans une Insta Stories : “Maman, tu vas vite guérir !”

La promesse de l’interprète de Luz sin Gravity à sa mère était que “nous allons fêter ta santé, qui est la chose la plus importante ! Je t’aime”. Cette amélioration, nous la connaissons grâce à notre propre Schüll Il est déjà arrivé et avec un poème et une belle réflexion il a partagé avec tous ses followers que “la tempête est passée” et qu’il se sent beaucoup mieux.

Il s’agit des Insta Stories avec lesquelles Belinda a souhaité à sa mère un prompt rétablissement. (Instagram / Belinda)

“Et une fois la tempête terminée, vous ne vous souviendrez plus comment vous l’avez fait, comment vous avez survécu. Bien qu’une chose soit sûre, lorsque vous sortirez de cette tempête, vous ne serez plus la même personne qui y est entrée”, a-t-il posté. . Belinda, citant le célèbre auteur japonais Haruki Murakami, puis laisser place à une réflexion personnelle.

Schüll il a ouvert son cœur pour montrer que les moments qu’il a passés pendant sa maladie étaient très difficiles : « Aujourd’hui, je dis adieu à l’oxygène, aux injections, aux médicaments. Mon aujourd’hui est une renaissance. Dans ce nouveau départ, j’aime la vie plus que jamais. seconde chance que la vie m’a donnée et je sais que je n’ai jamais abandonné.”