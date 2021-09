La mère de Boris Johnson est décédée : Charlotte Johnson Wahl est décédée à l’âge de 79 ans | Politique | Nouvelles

in

Charlotte Johnson Wahl, née en mai 1942, est décédée “soudain et paisiblement” lundi dans un hôpital de Londres, a indiqué la famille. Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants Leo Johnson, Boris Johnson, Jo Johnson, Baron Johnson of Marylebone et Rachel Johnson.

Mme Johnson Wahl était la fille de l’avocat Sir James Fawcett, qui était président de la Commission européenne des droits de l’homme dans les années 1970.

Elle a étudié l’anglais à l’Université d’Oxford, mais a interrompu ses études pour voyager en Amérique avec Stanley Johnson.

Le couple s’est marié en 1963, avant que Mme Johnson Wahl ne revienne pour terminer son diplôme en tant que première femme mariée de premier cycle de son collège.

Le Premier ministre a un jour décrit sa mère comme l’« autorité suprême » de sa famille et l’a créditée de lui avoir inculqué la valeur égale de chaque vie humaine.

En 2019, lors de sa première conférence du Parti conservateur en tant que Premier ministre, M. Johnson a déclaré aux délégués qu’ils avaient le droit de poser des questions sur ses principes et idéaux fondamentaux, affirmant que sa mère lui avait appris à croire en “l’égale importance, l’égale dignité, l’égale valeur de chaque être humain sur la planète ».

Il a également révélé dans le même discours que sa mère avait voté en faveur du référendum sur l’UE.

