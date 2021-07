La mère de Britney Spears demande à sa fille de choisir un avocat – El Sol de México

Lynne Spears, la mère de Britney Spears, a demandé à la Cour supérieure de Los Angeles que sa fille choisisse un avocat pour représenter ses intérêts dans la tutelle légale qui a contrôlé sa vie pendant 13 ans.

Dans une demande déposée le 1er juillet et publiée ce mercredi, la mère de famille affirme que Britney a su “prendre soin d’elle” ces dernières années, un point que la chanteuse a défendu dans son intervention médiatique devant le tribunal le 23 décembre.

“Maintenant, et ces dernières années, le pupille est capable de prendre soin de lui-même et, en fait, dans les paramètres de la tutelle, a fait littéralement des millions de dollars en tant que célébrité internationale”, fait valoir Lynne dans des documents obtenus par la chaîne américaine. CNN.

De cette façon, la mère se rangerait du côté de Britney, considérant que sa situation actuelle est très différente de l’effondrement de sa santé mentale qu’elle a subi en 2008, lorsque la tutelle légale a commencé à titre temporaire.

Cependant, son père, Jamie Spears, en est le tuteur depuis lors et, pour le moment, n’a pris aucune mesure pour satisfaire le désir exprimé par sa fille de mettre fin à ce mécanisme judiciaire.

Les parents de Britney sont divorcés depuis 2002, et bien qu’ils se soient réconciliés pendant un certain temps, ils mènent des vies séparées.

Ces derniers jours, plusieurs personnes impliquées dans la vie de Britney ont démissionné.

Samuel Ingham, l’avocat désigné par la justice pour représenter les intérêts de la chanteuse, a demandé cette semaine de se retirer après que son travail ait été remis en cause lorsque Britney a déclaré qu’elle ne l’avait jamais laissé s’exprimer contre la tutelle et n’avait pas été informée de son droit de demander l’achèvement. .

Selon une exclusivité du New York Times, l’avocat a fait 3 millions de dollars depuis 2008 avec cette affaire. De plus, des sources citées par le magazine The New Yorker ont dénoncé qu’Ingham a été plus fidèle aux intérêts du père qu’à la chanteuse elle-même.

Le Bessemer Trust, le fonds qui contrôlait les finances de l’artiste, et Larry Rudolph, son représentant artistique pendant plus de 25 ans, ont également démissionné.

Actuellement, la tutelle légale est divisée en deux parties : la sphère financière, contrôlée par Jamie Spears, et l’aspect personnel, supervisé par une avocate du nom de Jodi Montgomery, qui a demandé la sécurité après avoir reçu des menaces.