La mère de Britney Spears demande une énorme somme d’argent en frais juridiques au milieu d’un drame familial

La mère de Britney Spears, Lynne Spears, est allée devant les tribunaux alors qu’elle cherche l’équipe juridique de sa fille pour couvrir les frais de ses propres frais juridiques. Lynne a engagé l’aide de Jones Swanson Huddell & Garrison LLC en 2019 afin de voir « ce qu’ils pourraient faire pour s’impliquer pour aider Britney à se libérer de ce qu’elle considérait comme une existence très contrôlante » et pour « atteindre l’indépendance de son père conservateur Jamie Spears. » Maintenant que la chanteuse a presque finalisé la fin de son arrangement juridique, Lynne espère que sa facture de 663 202,54 $ sera payée par Britney.

La chanteuse « Toxic » est piégée dans une tutelle étouffante depuis 13 ans sous la direction de son père, mais Britney a récemment révélé que son père n’était pas le cerveau derrière l’idée originale malgré l’hypothèse publique. Dans une publication Instagram supprimée depuis, Britney dit que sa mère est en fait celle qui a évoqué l’idée, avec l’ancien porte-parole de la famille Lou Taylor.

« Au moment où je souris et je me rends compte que je ne l’ai pas fait depuis très longtemps !!!! Ma mère est tellement INTÉRESSÉE et dit: ‘Tu agis bizarrement … qu’est-ce qui ne va pas avec toi ???’, je dis ‘Salut , je m’appelle Britney Spears … ravie de vous rencontrer enfin !!!’ Avant d’aller plus loin, pardonnez-moi d’avance….Ça fait 13 ans et je suis un peu rouillé !!!! C’était une affaire de famille avant… ce n’est plus ça !!!! Je suis né aujourd’hui car je reçois à SOURIRE… alors merci d’être sortie de ma vie et de m’avoir enfin permis de vivre la mienne !!!! », a commencé Britney dans son long message.

Elle a poursuivi: « psssss est-ce que je sais à quel point j’ai l’air méchant ??? Oui … je le sais à 100 milliards de pour cent !!!! Pssss mon père a peut-être commencé la tutelle il y a 13 ans … mais ce que les gens ne savent pas, c’est que mon maman est celle qui lui a donné l’idée !!!! », a-t-elle poursuivi, appelant à la fois sa mère et son ancien directeur commercial, Lou Taylor, pour le rôle qu’ils ont joué dans le démarrage de sa tutelle. « Je ne récupérerai jamais ces années… elle a secrètement ruiné ma vie… et oui, je vais l’appeler, elle et Lou Taylor… toi-même !!!! Tu sais exactement ce que tu as fait… mon père n’est pas assez intelligent pour penser un jour à une tutelle… mais ce soir je sourirai en sachant que j’ai une nouvelle vie devant moi !!!! »