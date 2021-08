La mère de Britney Spears dit qu’elle a accompli ce qu’elle s’était fixé

La mère de Britney Spears est très satisfaite du dernier développement de sa bataille pour la tutelle.

ICYMI, plus tôt cette semaine, le père de Brit, James “Jamie” Spears, a annoncé dans de nouveaux documents juridiques qu’il était prêt à démissionner en tant que conservateur de sa succession. Même si le dossier de Jamie a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de se retirer immédiatement, le développement a déclenché une vague d’enthousiasme du mouvement #FreeBritney – et de ceux qui la connaissent IRL.

L’avocat du chanteur, Mathew Rosengart, a qualifié la volonté de Jamie de démissionner “une victoire majeure pour Britney Spears et un autre pas vers la justice” et la mère de Britney, Lynne Spears, a clairement indiqué qu’elle considérait la nouvelle comme un grand pas dans la bonne direction pour Britney , trop.

“Lynne Spears est ravie que Jamie ait accepté de démissionner”, a déclaré Gladstone N. Jones, l’avocat de Lynne, dans une déclaration à ET Online. “Lynne est entrée dans cette tutelle pour protéger sa fille il y a près de trois ans. Elle a accompli ce qu’elle avait l’intention de faire. Elle n’aura pas d’autres commentaires.”

Ce n’est pas la première fois que Lynne soutient publiquement Britney dans sa quête pour faire retirer Jamie de la tutelle. En juillet, elle a déposé une déclaration en faveur de Britney, dans laquelle elle a déclaré que les sentiments de sa fille envers Jamie s’étaient « réduits à rien d’autre que la peur et la haine ».

“Je me suis impliquée dans cette tutelle pendant ce que je mettrai fin à une” période de crise “qui a commencé fin 2018 et s’est poursuivie en 2019″, a écrit Lynne (par E!). Elle a ajouté que la « méfiance de Jamie envers [Britney], sa coercition envers elle, son ” troc ” avec elle sur ce qu’elle peut et ne peut pas faire pour la récompense ou la punition qu’il est prêt à lui infliger, ses menaces constantes et sa prise de décision sur tous les aspects de sa vie. “

