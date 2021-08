La mère de Britney Spears, Lynn, réagit au fait que son ex-mari accepte de quitter la tutelle

Jamie Spears a annoncé jeudi qu’il quitterait ses fonctions de conservateur de la succession de sa fille Britney Spears après 13 ans. La décision étonnante fait suite aux récentes allégations explosives de la pop star contre la gestion par Jamie de la tutelle. Plus tôt cette semaine, la juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Brenda Penny, a rejeté une requête du nouvel avocat de Spears, Mathew Rosengart, visant à faire avancer une audience sur la suspension des pouvoirs de conservateur de Jamie.

L’ex-femme de Jamie, Lynn Spears, a publié jeudi une déclaration par l’intermédiaire de son avocat réagissant à la décision de son ex-mari de démissionner. “Lynne Spears est ravie que Jamie ait accepté de démissionner”, a déclaré son avocat Gladstone N Jones, III dans une déclaration à E! Nouvelles. “Lynne est entrée dans cette tutelle pour protéger sa fille il y a près de 3 ans. Elle a accompli ce qu’elle avait l’intention de faire. Elle n’aura pas d’autres commentaires.”

Dans de nouveaux documents juridiques obtenus par TMZ jeudi, l’avocat de Jamie allègue qu’il n’y a “aucun motif réel” pour renvoyer Jamie, mais il a choisi de se retirer des “attaques” publiques et des tentatives de Spears de le renvoyer. “Il n’y a, en fait, aucun motif réel pour suspendre ou révoquer M. Spears en tant que conservateur de la succession … et il est très discutable de savoir si un changement de conservateur à ce moment serait dans le meilleur intérêt de Mme Spears”, L’avocat de Jamie a écrit. “Néanmoins, même si M. Spears est la cible incessante d’attaques injustifiées, il ne pense pas qu’une bataille publique avec sa fille au sujet de son service continu en tant que conservateur serait dans son meilleur intérêt.”

Dans sa déclaration, Jamie a clairement indiqué qu’il pensait que sa révocation était “injustifiée”, affirmant qu’il “avait l’intention de travailler avec la Cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition ordonnée vers un nouveau conservateur. Indépendamment de son titre officiel, M. Spears sera toujours le père de Mme Spears, il l’aimera toujours inconditionnellement, et il veillera toujours à son meilleur intérêt.”

Jamie a également accusé son ex-femme et mère de Spears, Lynne Spears, d’avoir quitté la vie de sa fille et de n’avoir presque rien à voir avec la tutelle. Il a affirmé que Lynne n’avait jamais rendu visite à Spears lorsqu’elle s’était rendue dans un établissement de santé mentale en 2018. Jamie a également défendu la tutelle, affirmant que Spears était en “crise” et “avait désespérément besoin d’aide” en 2008 lors de sa création. “Non seulement souffrait-elle mentalement et émotionnellement, mais elle était également manipulée par des prédateurs et en détresse financière. M. Spears est venu au secours de sa fille pour la protéger”, a écrit l’avocat de Spears, avant d’affirmer qu’il n’avait jamais forcé Spears à faire n’importe quoi, malgré ses allégations dans ses récents témoignages.

Bien que Jamie se retire, Rosengart a déclaré que l’équipe de Spears était “déçue” que l’avocat de Jamie ait inclus des attaques “honteuses et répréhensibles” contre Spears et d’autres. Il a également déclaré que cette décision soudaine n’arrêterait pas leurs enquêtes sur la gestion par Jamie de la tutelle.

“Nous sommes impatients de poursuivre notre enquête approfondie sur la conduite de M. Spears et d’autres personnes au cours des 13 dernières années, alors qu’il a récolté des millions de dollars de la succession de sa fille, et j’ai hâte de prendre la déposition sous serment de M. Spears dans le futur proche”, a déclaré Rosengart à TMZ. “Dans l’intervalle, plutôt que de porter de fausses accusations et de tirer des coups bas sur sa propre fille, M. Spears devrait se retirer immédiatement.”