La mère de Britney Spears, Lynne, écrit une déclaration de soutien

La mère de Britney Spears, Lynne Spears, a déposé une déclaration en faveur de Britney Spears alors que l’équipe de Britney a officiellement demandé à retirer son père Jamie Spears en tant que conservateur de sa succession. D’après E! News, qui a obtenu une copie du document de Lynne, Lynne a également déclaré qu’elle témoignerait si elle était appelée à témoigner lors de la prochaine audience de Britney.

“Je me suis impliquée dans cette tutelle pendant ce que je mettrai fin à une” période de crise “qui a commencé fin 2018 et s’est poursuivie en 2019”, a écrit Lynne, par E !. Elle a poursuivi en disant que les sentiments de Britney envers Jamie se sont « réduits à rien d’autre qu’à la peur et à la haine » en raison de son « contrôle total » sur elle, et Lynne a fait référence à « sa méfiance à son égard, sa coercition envers elle, son « troc » avec elle. sur ce qu’elle peut et ne peut pas faire pour toute récompense ou punition qu’il est prêt à imposer, ses menaces constantes et sa prise de décision sur tous les aspects de sa vie. »

Dave Hogan.

ET! rapporte que Lynn a parlé d’un incident présumé en septembre 2019 qui a conduit l’ex de Britney, Kevin Federline, à obtenir une ordonnance restrictive contre Jamie. “Parmi les actions qui ont solidifié l’échec de la relation entre ma fille et M. Spears, l’altercation physique entre M. Spears et [Britney’s] enfants mineurs, mes petits-enfants, était peut-être le plus épouvantable et le plus inexcusable, et il a naturellement détruit tout ce qui restait d’une relation entre eux “, a écrit Lynne.

Ailleurs dans le dossier du tribunal, Lynne a noté que Jamie avait demandé à des membres du personnel de Britney de ” lui rendre compte de chaque détail de chaque action qui a eu lieu ” dans sa vie, et ” un tel examen est épuisant et terrifiant, comme vivre en détention “. Lynne a également soulevé des questions sur les soins de santé de Britney, affirmant que Jamie avait engagé un médecin qui l’avait forcée à entrer dans un établissement médical contre son gré.

“J’ai vu ma fille être contrainte par ce médecin, avec la connaissance et les encouragements de M. Spears, d’entrer dans un établissement de santé qu’elle ne voulait pas entrer, où elle a été menacée de punition si elle ne restait pas pour un traitement médical qu’elle ne voulait pas endurer “, a déclaré Lynne, par E !, ajoutant que Jamie est ” incapable de faire passer les intérêts de ma fille avant les siens, à la fois sur le plan professionnel et personnel “.

Une audience pour déterminer si Jamie sera destitué en tant que conservateur de Britney aura lieu le 29 septembre.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

