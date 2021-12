La mère de Bruce Willis intervient dans le débat sur le film de Noël « Die Hard »

Il y a eu un long débat qui fait rage pour savoir si le film d’action classique des années 1980 « Die Hard » est un film de Noël… et Bruce Willis‘ la mère prend parti.

Le débat a le potentiel de faire éclater les familles en cette période des fêtes … et même le bureau de TMZ est divisé en deux sur « Die Hard » en tant que classique de Noël … alors pour aller au fond des choses, nous sommes allés voir la mère de Bruce. … parce que les mères ne se trompent jamais, n’est-ce pas ?!?

la maman de Bruce, Marlène, raconte TMZ … « Die Hard » n’est PAS un film de Noël.

Son raisonnement… « Die Hard » est un film qui se déroule au moment de Noël, mais ce n’est pas un élément essentiel du film. On dirait que la pomme n’est pas tombée loin de l’arbre, car Bruce ne croit pas non plus que ce soit un film de Noël.

Toujours pas convaincu ?!?

Eh bien, un membre du personnel de haut rang de TMZ le présente comme ceci … si vous prenez « Die Hard » et déplacez le cadre à un autre moment de l’année, disons Pâques ou la fête des mères ou diable, même Halloween, le film fonctionne toujours juste le même.

C’est un point intéressant, mais il faut quand même se poser la question…

« Die Hard » est-il un film de Noël ?