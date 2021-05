La mère de Carson Bride poursuit Snapchat sur le suicide de son fils ⋆ .

La mère d’un adolescent qui s’est suicidé après des mois de harcèlement en ligne poursuit Snapchat et les fabricants d’applications de messagerie anonyme tierces YOLO et LMK, alléguant que les produits enfreignaient les lois sur la protection des consommateurs en ne respectant pas leurs propres conditions d’utilisation. qui promettent des garanties contre la cyberintimidation.

Selon le procès, 16 ans Mariée Carson, un moniteur de ski qui venait de terminer sa deuxième année de lycée dans l’Oregon, s’est pendu le 23 juin 2020. Il a ensuite été révélé qu’il avait été la cible de multiples brutes sur Snapchat, YOLO et LMK. La plupart des remarques provocantes étaient de nature sexuelle, des utilisateurs anonymes l’appelant vierge et affirmant avoir commis des actes obscènes indésirables sur l’adolescent lorsqu’il s’est évanoui pendant le cours de biologie. Un utilisateur a déclaré qu’il aimait imprimer une photo du visage de Carson pour «lui lancer des fléchettes».

Bien qu’il soit inondé de messages moqueurs d’utilisateurs inconnus qui semblaient connaître au moins certains aspects de sa vie personnelle, Carson ne pouvait pas répondre aux messages, car l’application YOLO rendrait alors le message original public sur sa page.

Le matin de la mort de Carson, l’historique Web de son téléphone portable a montré que l’un de ses derniers actes était la recherche de la phrase: “Révéler le nom d’utilisateur YOLO en ligne.”

Dans un projet de recours collectif, déposé lundi devant le tribunal de district des États-Unis en Californie du Nord, la mère de Carson Kristin mariée a affirmé que les entreprises qui ont développé et commercialisé les applications – principalement auprès des adolescents – savaient ou auraient dû savoir que leurs produits étaient intrinsèquement dangereux et ne respectaient systématiquement pas leurs propres normes pour se prémunir contre le cyberharcèlement.

Par exemple, les accords d’utilisation de YOLO et LMK stipulent que les applications appliqueraient des politiques de tolérance zéro contre l’intimidation et le harcèlement, tandis que Snapchat a déclaré qu’il supprimerait les applications tierces qui autorisent un tel comportement sur sa plate-forme.

“Les lycéens qui ont anonymement cyberintimé Carson vivront avec cette tragédie pour le reste de leur vie”, a déclaré Kristin Bride dans un communiqué fourni par Eisenberg & Baum, le cabinet d’avocats représentant les plaignants. «Cependant, ce sont les dirigeants de Snapchat, Yolo et LMK qui mettent de manière irresponsable des profits sur la santé mentale des jeunes qui doivent en fin de compte être tenus responsables.»

Contrairement à de nombreuses mesures prises contre les entreprises de médias sociaux, l’article 230 de la loi sur la décence des communications peut ne pas offrir l’immunité contre la poursuite de Bride parce que la plainte se concentre sur la conception de produit défectueuse présumée de l’application et la fausse déclaration frauduleuse, pas si les applications sont responsables du contenu publié par son utilisateurs.

«Carson s’est appuyé sur les fausses déclarations de YOLO selon lesquelles il interdirait et révélerait l’identité des utilisateurs se livrant à des comportements d’intimidation et de harcèlement. De nombreux utilisateurs comme Carson se sont appuyés sur ces représentations. Selon les avis des clients, de nombreux utilisateurs ont fait des rapports à YOLO pour démasquer les identités ou bloquer les utilisateurs abusifs, mais n’ont reçu aucune résolution ni aucune réponse », indique la plainte. «Contrairement à l’affirmation selon laquelle YOLO interdirait et révélerait les utilisateurs qui se livrent à l’intimidation et au harcèlement, YOLO n’a pas identifié, détecté, prévenu, protégé ou pris de toute autre manière des mesures pour empêcher le préjudice subi par Carson en utilisant l’application YOLO. Les fausses déclarations de YOLO étaient importantes et ont entraîné le préjudice subi par Carson et d’autres consommateurs. »

Bride cherche à former une classe au nom de tous les utilisateurs des trois applications, des dommages-intérêts punitifs pour «fausse déclaration grossière et continue» et une ordonnance exigeant que YOLO et LMK soient supprimés de Snapchat jusqu’à ce qu’ils prouvent que leurs méthodes anti-intimidation sont effectivement mises en œuvre .

Le co-plaignant de Bride dans cette affaire est la Fondation Tyler Clementi, une organisation à but non lucratif dédiée à la lutte contre la cyberintimidation et le harcèlement en ligne.

Law & Crime a contacté Snapchat pour obtenir des commentaires.

Dans une affaire similaire, une cour d’appel fédérale a statué la semaine dernière que l’article 230 n’avait pas immunisé Snapchat contre un procès, affirmant que son «filtre de vitesse» avait contribué à la mort de deux garçons décédés dans un accident de voiture en utilisant l’application pour s’enregistrer. 123 mph.

Déposée par les parents survivants des garçons, la poursuite alléguait que le filtre – qui fonctionne essentiellement comme un indicateur de vitesse en captant la vitesse d’un utilisateur dans l’application de médias sociaux – avait été conçu avec négligence et encourageait leurs enfants à conduire à des vitesses dangereuses.

La National Suicide Prevention Lifeline est une ligne directe pour les personnes en crise ou pour celles qui cherchent à aider quelqu’un d’autre. Pour parler avec un auditeur certifié, composez le 1-800-273-8255.

Lisez le procès complet ci-dessous.

Procès instantané par Law & Crime sur Scribd

[image via YouTube/Howfinity screengrab]

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]