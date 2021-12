La mère de Dale Earnhardt Sr., Martha, est décédée à 91 ans

La mère de la légende NASCAR Dale Earnhardt Sr., Martha Earnhardt, est décédée, selon un communiqué de la famille. Kelley Earnhardt Miller a partagé un message sur le décès de sa grand-mère sur Twitter, partageant ses réflexions avec son frère Dale Earnhardt Jr. dimanche.

« C’est avec une grande tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Martha Earnhardt le soir de Noël », peut-on lire dans le communiqué. « Alors que nous pleurons sa perte et commençons à imaginer la vie sans notre bien-aimée » Mamaw « , nous trouvons du réconfort en sachant qu’elle est en paix dans la gloire éternelle et dans de joyeuses retrouvailles avec son mari Ralph et ses fils Dale, Randy et Danny. »

pic.twitter.com/cNKBmZHbY8 – Kelley Earnhardt (@EarnhardtKelley) 26 décembre 2021

Martha Earnhardt a épousé son mari Ralph et est restée avec lui jusqu’à sa mort en 1973. Elle a également été précédée dans la mort par ses fils. Randy est décédée après une bataille contre le cancer en 2013, son plus jeune fils Danny est décédé subitement début décembre, et Dale Earnhardt est décédé en 2001 à la fin du Daytona 500.

« S’il vous plaît, gardez notre famille dans vos pensées et vos prières, et merci beaucoup d’avoir aimé notre Mamaw si elle était la vôtre. Elle n’était pas seulement la matriarche de notre famille, mais elle était la matriarche de plusieurs générations de fans de course », a-t-il ajouté. la déclaration a continué.

Martha Earnhardt a toujours été liée à NASCAR par le biais de sa famille, Ralph passant des pistes de terre à NASCAR et remportant le championnat Sportsman en 1956. Il a été suivi par Dale Earnhardt Sr., qui a maintenu une carrière légendaire avec sept championnats et 76 victoires en course, dont une victoire à Daytona 500 en 1998.

Le petit-fils Dale Earnhardt Jr. deviendrait également une star de NASCAR avant de prendre sa retraite. Il a quitté la piste avec 26 victoires et deux victoires à Daytona en 2004 et 2014. Après quelques blessures et questions sur sa carrière, il a pris sa retraite en 2017.

Martha Earnhardt n’a pris elle-même le volant qu’une seule fois dans sa carrière. Selon NASCAR, elle a participé à un « derby de bouffées de poudre » pour femmes à Hickory Speedway, qui s’est terminé par un accident et des plaintes concernant l’entraînement. « C’était mon seul et unique », a-t-elle déclaré. « Cela n’a pas fonctionné. Je n’étais tout simplement pas censé être un pilote de voiture de course. » Pourtant, elle aurait un grand héritage dans le sport et passerait pour l’une de ses icônes en tant que matriarche Earnhardt.