La mère de Daniel Kaluuya a une réaction épique à ce qu’il discute du sexe de ses parents pendant le discours des Oscars 2021 ⋆ .

WENN / Avalon

Alors que le lauréat du meilleur second rôle masculin monte sur scène pour prononcer le discours choquant, la caméra est tournée vers sa mère qui, sans surprise, semble déconcertée par la mention du sexe.

AceShowbiz –

Daniel Kaluuya figurait parmi les acteurs célèbres des Oscars 2021, qui se sont déroulés le dimanche 25 avril.Judas et le Messie noir»L’acteur a remporté le prix du meilleur second rôle pour son interprétation de l’activiste Fred Hampton dans le film, et son discours de remerciement était vraiment unique en son genre.

Après avoir accepté le prix du lauréat de la meilleure actrice dans un second rôle 2020 Laura Dern, Daniel a commencé son discours en remerciant sa maman. “Merci beaucoup de m’avoir investi”, a-t-il dit, ajoutant: “C’est tellement difficile de faire un film et de faire un film sur un homme comme celui-ci.”

Daniel a également exprimé sa gratitude envers ses co-stars de «Judas et le Messie noir» Lakeith Stanfield et Dominique Fishback. «Je partage cet honneur avec le cadeau qu’est Lakeith Stanfield, la lumière qu’est Dominique Fishback», a-t-il partagé. En parlant de Fred, le “Les veuves”Star a dit,“ Quel homme. Comme nous sommes bénis d’avoir vécu toute une vie là où il a existé.

Plus tard dans son discours, Daniel a haussé les sourcils quand il a parlé au hasard de la vie sexuelle de ses parents. “C’est incroyable. Ma mère a rencontré mon père, ils ont fait l’amour, c’est incroyable. Est-ce que tu comprends ce que je dis?” dit nonchalamment l’acteur. «Je suis là, tu sais ce que je veux dire? Je suis tellement heureuse d’être en vie, alors je vais fêter ça ce soir.

Alors qu’il prononçait le discours choquant, la caméra a été tournée vers sa mère dans le public. Sans surprise, sa mère avait l’air déconcertée par la mention du sexe.

Sacha Baron Cohen, qui a été nominé pour la catégorie aux côtés de Leslie Odom Jr. (“Une nuit à Miami…“), Paul Raci (“Son du métal“) Et Lakeith, se sont moqués du discours tout en criant à Daniel dans un post Instagram. “Félicitations à mon compatriote britannique @danielkaluuya pour avoir remporté notre catégorie d’acteur (je suis également heureux que vos parents aient eu des relations sexuelles),” le “Borat”A écrit la star.

Dans la poste, “Le procès du Chicago 7»L’acteur a également félicité Florian Zeller« pour avoir remporté notre catégorie scénario. Et merci à tous ceux qui ont soutenu notre film Borat en le regardant – les anciens fans de skool, les nouveaux fans et les millions de personnes sur Amazon qui ont accidentellement cliqué dessus en essayant d’acheter de la litière pour chat. ”

Article suivant

Blueface est assimilé à R. Kelly emprisonné pour avoir fait dormir des femmes dans des lits superposés et se faire tatouer