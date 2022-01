La mère de Drakeo le souverain ne peut pas payer ses funérailles et a besoin d’un tribunal pour accéder aux fonds

Drakeo le souverainSa famille dit qu’elle ne peut pas se permettre de l’enterrer dans un cercueil… alors ils demandent à un tribunal de leur donner accès à ses coffres.

Selon de nouveaux documents juridiques obtenus par TMZ … la mère du rappeur dit qu’elle ne peut tout simplement pas payer la facture de ses funérailles, qu’elle évalue à un peu moins de 52 000 $. Elle aimerait le couvrir avec l’argent de la succession de Drakeo, mais elle ne peut pas accéder à ses actifs sans une ordonnance du tribunal.

Dans les documents, la mère de Drakeo dit que les actifs de son défunt fils devraient être d’au moins 2 millions de dollars, et elle demande au tribunal de la laisser puiser dans ces fonds pour dire au revoir à son fils avec un enterrement approprié. Elle ajoute… le mémorial qu’elle prépare sera plein de « dignité, style et grâce ».

Comme nous l’avons signalé, Drakeo a été mortellement poignardé dans le cou le mois dernier dans les coulisses du festival Once Upon A Time in LA.

Dans les documents, la mère de Drakeo dit qu’elle a besoin de l’argent dès que possible pour obtenir une date d’enterrement car il est difficile de réserver une place dans les salons funéraires … en raison d’une augmentation des décès liés au COVID.