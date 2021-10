La mère de Farrah Abraham accusée de maltraitance envers les personnes âgées

Les fans de Teen Mom connaissent bien la relation controversée de l’ancienne star Farrah Abraham avec sa mère Debra Danielsen. Pendant près d’une décennie, les téléspectateurs ont regardé les deux se battre pour réparer leur relation souvent séparée. Bien qu’Abraham se soit appuyé sur sa mère pour obtenir de l’aide avec sa fille Sophia, Abraham en voulait à sa mère pour l’avoir prétendument forcée à garder sa grossesse avec Sophia secrète du père de Sophia. Le père de Sophia est décédé dans un accident de voiture, laissant Abraham mère célibataire par défaut. Abraham a également accusé sa mère d’être abusive et contrôlante.

Aujourd’hui, Danielsen fait la une des journaux pour avoir prétendument abusé financièrement d’aînés. La propre mère de Danielsen, Carmella, 84 ans, a récemment déposé une ordonnance de protection contre Danielsen, 63 ans, accusant Danielsen d’être « mentalement et financièrement abusif », selon The Sun. La pétition a été déposée en juin et a été déclenchée par une dispute entre la mère et la fille, et le mari de Danielsen, David.

Dans les documents de Carmella, elle détaille ce qu’elle dit s’être passé le 16 juin. « Debra s’est présentée à ma résidence avec son mari, David. l’ont découvert », déclare Carmella. « Ils étaient tous les deux très en colère et ont confronté ma petite-fille, Ashley, dans ma cour parce qu’ils voulaient dans la maison pour discuter de ma fraude sur le compte Roth IRA (comme suggéré par Fidelity Financial).

Elle dit qu’après que sa petite-fille a appelé la police, David a tourné sa colère contre Ashley et l’a menacée. La police a forcé les deux hommes à quitter le domicile de Carmella et désormais, toutes les communications avec Ashley ne peuvent se faire que par courrier électronique.

Par Carmella, Danielsen est coupable d’avoir ouvert un « compte Roll Over Roth IRA à mon nom chez Fidelity Financial d’une valeur d’environ 40 000 $ ». Carmella ne savait pas que le compte était un compte conjoint et que son nom figurait sur la police. « Je ne savais pas qu’elle utilisait l’argent qui me restait de mon petit revenu fixe pour financer ce Roth IRA », a écrit Carmella.

Carmella dit que Danielsen lui a dit qu’elle n’avait aucun revenu réel. En conséquence, elle dit qu’elle a dû compter sur Danielsen pour ses besoins de base. « On m’a fait croire que j’étais complètement et totalement fauchée, comme c’est ce que Debra me dit depuis des années », dit-elle dans le dossier. « Je devrais lui demander la permission d’acheter des articles essentiels pour moi-même, comme de la nourriture ou des vêtements, même si je suis à la retraite et que je dispose d’une pension et de l’argent de la sécurité sociale sur deux comptes chèques communs que Debra a ouverts chez Fidelity Financial avec des droits de survie. aussi en son nom. »

Maintenant, Carmella dit qu’elle est sans le sou. Ses biens, y compris son nom, sont actuellement laissés à sa petite-fille Ashley. Mais Carmella dit que Danielsen a essayé de la contraindre à lui céder sa propriété. Elle dit que Danielsen est lourdement endetté et pense qu’elle veut que son argent l’aide dans son style de vie. De plus, elle pense que Danielsen a des problèmes de santé mentale.

Un juge a accordé à Carmella l’ordonnance de protection contre Danielsen. En vertu de l’ordonnance, valable un an, Danielsen ne peut « abuser, harceler, intimider, molester, interférer ou menacer » Carmella. Elle est également bannie de la propriété de Carmella.

Danielsen dit que tout cela n’est qu’un malentendu, déclarant au média: « Croyez-moi, c’est incorrect et faux. Ce n’est pas réel. Je ne ferai pas de commentaire parce que c’est inexact, incorrect et faux. Je ne donne pas une minute de temps aux choses c’est faux. »

Abraham a récemment été invité à faire partie du spécial spin-off du crossover Teen Mom. Elle a également récemment fait la une des journaux concernant sa tentative d’obtenir un diplôme universitaire.