La mère de Gabby Petito claque l’avocat de Brian Laundrie après avoir qualifié son étranglement de « tragédie »

La mère de Gabby Petito a critiqué l’avocat de Brian Laundrie, Steven Bertolino, après que l’avocat a qualifié la mort par strangulation de Petito de « tragédie ». S’adressant à la station d’information locale WFLA, la mère de Petito, Nichole Schmidt, a déclaré que « les mots de Bertolino sont des ordures ». Elle a ensuite ajouté: « Continuez à parler. » Les commentaires de Schmidt sont venus après que Bertolino, qui a été embauché par la famille de Landrie, a fait une déclaration concernant le lien de Landrie avec l’enquête sur la mort de Petito.

« La mort de Gabby Petito à un si jeune âge est une tragédie », a déclaré Bertolino dans un communiqué partagé par l’affilié d’ABC News ABC 7. « Alors que Brian Laundrie est actuellement accusé d’utilisation non autorisée d’une carte de débit appartenant à Gabby, Brian est seulement considéré une personne d’intérêt en relation avec la mort de Gabby Petito. À l’heure actuelle, Brian est toujours porté disparu et lorsqu’il sera localisé, nous traiterons l’accusation de fraude portée contre lui. »

« Cela a été rapide. Ce n’était pas assis ici pendant cinq ou six heures, essayant de comprendre comment dissimuler un crime… » L’ancien procureur décrit avoir vu la scène du crime de Gabby Petito https://t.co/tNCV4CCkMs #GabbyPetito #BrianLaundrie #JusticeForGabby – Josh Benson (@WFLAJosh) 13 octobre 2021

Laundrie a été porté disparu par sa famille le 17 septembre. Ils ont déclaré aux autorités qu’il avait quitté son domicile le 14 septembre mais n’était jamais revenu. Sa disparition est survenue quelques jours seulement avant que le corps de Petito ne soit retrouvé par les autorités du Wyoming. Sa famille a signalé sa disparition le 11 septembre, après être restée sans nouvelles d’elle pendant près de deux semaines.

Selon certaines informations, Petito et Laundrie étaient partis en voyage à travers le pays en juin. Vers la fin du mois d’août, Petito aurait commencé à être moins communicative avec ses proches. Elle aurait envoyé un dernier SMS le 30 août, dont sa famille remet en question l’authenticité, car ils pensent qu’il n’a peut-être pas été envoyé par elle. Laundrie est rentré chez lui à North Port le 1er septembre, mais n’aurait apparemment pas voulu coopérer avec la police dans le cadre de l’enquête sur la disparition de Petito.

Le célèbre chasseur de primes télévisé Duane « Dog the Bounty Hunter » Chapman est finalement entré dans la recherche de Laundrie et a mis à jour ses abonnés sur les réseaux sociaux. Le 29 septembre, il a posté sur Instagram que lui et son équipe « ont découvert un camping et un Monster frais [energy drink] peut au fond des bois tout en recherchant Shell Island au large des côtes de la Floride à la recherche de « Laundrie ». Pour le moment, on ne sait pas où se trouve Laundrie.Des rapports récents ont indiqué qu’il y avait eu des observations de l’homme disparu aussi loin au nord que la Caroline du Nord.