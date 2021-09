La mère de Geraldine Bazán refuse de rencontrer le nouveau petit ami de l’actrice

“De purs mensonges, des choses qu’ils sortent, et plus qu’ils le répètent, qu’ils le publient et que vous (les médias) le retirez […] S’il vous plaît, ne l’associez pas à ma fille, elle n’est plus intéressée », a déclaré Ortiz en entendant le sujet de la prétendue lettre que Bazán aurait envoyée au Vatican pour que Soto n’annule pas son mariage religieux avec elle.

Geraldine Bazán a commencé une liaison avec Luis Rodrigo après avoir divorcé de Gabriel Soto il y a trois ans, avec qui elle a eu deux filles, Elissa Marie et Alexa Miranda.

L’entrepreneur immobilier a été un bon soutien affectif pour l’actrice de la telenovela Por Amar Sin Ley.