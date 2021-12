La mère de Jake Paul est indignée par le « dégoûtant » de John Fury pour ses « commentaires vulgaires » à propos de Julia Rose et suggère que Tommy Fury n’a PAS été blessé

La mère de Jake Paul a qualifié John Fury de « totalement dégoûtant » pour ses « commentaires vulgaires » sur son fils et sa petite amie.

Pam Stepnick espérait voir Paul affronter Fury ce week-end à Tampa, en Floride – seulement pour que le Britannique se retire sur blessure.

. – .

Paul était sur le point de combattre Fury, mais le Britannique s’est ensuite retiré

Au lieu de cela, Tyron Woodley obtiendra son match revanche avec Paul après la fin de leur combat en août avec l’ancien champion de l’UFC se faisant tatouer « I Love Jake Paul » sur son doigt.

La mère de Paul est l’un de ses plus grands partisans, mais a admis qu’elle avait dû arrêter de regarder la conférence de presse virtuelle entre son fils et Fury, qui était accompagné du père John et du demi-frère Tyson.

S’adressant à iFL TV, la femme de 58 ans a raconté comment elle a été stupéfaite par les commentaires scandaleux de l’aîné Fury envers la petite amie de Paul, Julia Rose, qui ont forcé BT Sport à présenter des excuses publiques.

« J’étais mécontent », a déclaré Stepnick à propos du retrait de Fury du combat. «Je voulais vraiment que Jake combatte Tommy à cause de tous les allers-retours.

.

La mère de Paul, Pam Stepnick, n’était pas satisfaite de Fury

«Mais ce n’était pas vraiment une surprise quand on y réfléchit parce qu’il ne s’est pas présenté à la première conférence de presse, puis à l’autre conférence de presse, c’était juste son père.

«Il était juste vraiment, totalement dégoûtant et Tommy ne disait rien, donc il semblait dépassé et un peu effrayé donc je ne sais pas.

« Je suis content qu’il ait montré un scan [to prove he was injured], mais pour autant que je sache, ce sont de faux scans.

« C’était tellement dégoûtant que je l’ai éteint », a-t-elle poursuivi. « Je ne rate jamais quelque chose que Jake fait, comme depuis qu’il a cinq ans.

Big John et Paul ont échangé plusieurs coups virtuels lors d’une conférence de presse fougueuse

«Mais je ne pouvais tout simplement pas supporter les commentaires dégoûtants et vulgaires de sa part et je ne sais pas pourquoi il parlait, il n’est pas le combattant.

« Parler de Julia de cette façon était inutile et dégoûtant. »

Pari spécial – Obtenez Tyron Woodley pour gagner 50/1 OU Jake Paul pour gagner 25/1