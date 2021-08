La mère de Jeff Bezos ne m’a pas envoyé d’e-mail : comment j’ai fait en sorte qu’un troll s’excuse et pourquoi nous pourrions être amis maintenant

Cliquez pour agrandir : Un e-mail au journaliste de . Kurt Schlosser cette semaine d’un comédien et troll Internet se faisant passer pour Jackie Bezos, mère du fondateur d’Amazon Jeff Bezos. (Capture d’écran .)

Au cours de mes cinq années et plus chez ., je me suis souvent demandé ce qu’il faudrait pour attirer l’attention de Jeff Bezos et comment je réagirais si le fondateur d’Amazon m’envoyait un e-mail à propos d’une de mes histoires. Je n’aurais jamais pensé que ce serait une histoire aléatoire sur son achat d’une machine à crème glacée molle, ou que la personne qui enverrait un e-mail serait sa mère.

Dans la mer d’arguments et de communiqués de presse que je reçois des personnes chargées des relations publiques, une note apparente (ci-dessus) de Jackie Bezos, présidente et co-fondatrice de la Bezos Family Foundation, s’est facilement démarquée cette semaine.

« Pas question », pensai-je. “Ce n’est pas réel.”

Mais la signature électronique avec le logo de la fondation et l’adresse étaient si belles que je n’ai pas pu m’empêcher de coller la note et de transmettre mon enthousiasme à l’équipe Slack de .. Il a suscité quelques « Wow ! » réponses, et avant d’y penser beaucoup plus ou de faire une enquête – vous savez, des trucs de journalisme – je viens de répondre “Jackie”.

Je l’ai remerciée de m’avoir envoyé un e-mail, je lui ai dit que j’adorais la crème glacée molle, que mes enfants adorent les Dippin Dots et que si Jeff voulait discuter de crème glacée ou de quoi que ce soit d’autre, elle savait comment me joindre. La réponse suivante a dit: “Absolument!” – et Jeff Bezos a été ajouté au fil via sa véritable adresse e-mail Amazon.

J’ai soudain eu des visions d’une voiture qui venait me chercher pour m’emmener dans un jet privé. Je m’envolerais pour Beverly Hills et ce soir-là, je mangerais du soft servi artisanal dans la cuisine de Jeff Bezos en parlant d’Amazon, de l’espace, du chocolat contre la vanille et de tout ce dont parle la personne la plus riche du monde. Je pouvais déjà voir mon nom sur le nouveau . Journalism Center for Excellence à Seattle, financé par la Bezos Family Foundation.

Mais je n’ai pas répondu cette fois. Et, heureusement, je n’ai pas touché à mon histoire en ajoutant un faux commentaire de la fausse Jackie Bezos sur l’amour de son fils pour la crème glacée. J’ai juste dormi dessus.

Et le lendemain matin, après avoir entendu Amazon PR ainsi qu’un journaliste du New York Post qui était également visé, j’ai appris que j’avais été dupé.

A la recherche d’une réaction

Ben Palmer joue de la comédie debout lorsqu’il ne plaisante pas avec les gens en ligne. (Photo avec l’aimable autorisation de Ben Palmer)

« Le but n’était pas de vous embêter », m’a dit Ben Palmer jeudi matin après avoir téléphoné de sa maison du Colorado.

J’avais écrit à Palmer après avoir découvert qu’il était un faux Jackie, et qu’il avait partagé – et a depuis supprimé – des réponses liées à ses faux e-mails sur une page Facebook qu’il gère appelée Hope This Helps. D’autres notes à d’autres organes de presse allaient plus loin que celle qu’il m’avait envoyée et disaient que la nouvelle sorbetière de Bezos était déjà cassée.

« Je me suis senti coupable lorsque vous avez répondu ; Je ne voulais pas que tu sois trop excité, du genre ‘Oh mec, on pourrait avoir une interview avec Jeff Bezos !’ dit Palmer. “Le but est d’avoir quelqu’un qui représente Jeff Bezos, juste obtenir une réaction de leur part, car c’est vraiment difficile d’obtenir une réaction de quelqu’un qui est là-haut.”

Et Palmer essaie depuis un certain temps.

Le vétéran de l’Air Force, âgé de 35 ans, a attiré 2 millions de followers sur TikTok avec sa marque de trolling et de comédie sur Internet. Sur YouTube, ses vidéos sont un mélange de ses gags, qu’il parle de captures d’écran de ses faux sur les réseaux sociaux ou qu’il passe sur Court TV pour plaider de faux cas.

Ben Palmer de Palmer Trolls dans certaines des vidéos qu’il a produites détaillant ses efforts pour obtenir des réactions de différentes entreprises et organisations. (Captures d’écran YouTube)

Palmer, qui a vécu à Atlanta et à Los Angeles, tire ses revenus du contenu qu’il crée en ligne et de ses tournées humoristiques. Il doit en fait se produire à Seattle au Rendezvous de Belltown le 15 octobre, à quelques pâtés de maisons du siège d’Amazon. Je lui ai dit que j’avais prévu de venir et de le chahuter pendant une heure, pour voir comment il aimait qu’on le salisse au travail.

Ancien travailleur de concert qui a conduit pour Uber et Lyft et livré de la nourriture, Palmer cible les entreprises, les chefs d’entreprise et les comptes d’entreprise par e-mail ou sur les réseaux sociaux. Il s’intéresse surtout à la pêche à la traîne au nom des droits des travailleurs et de la justice sociale.

“Vous ressentez en quelque sorte la colère d’être traité comme de la merde par les grandes entreprises”, a-t-il déclaré.

Il a créé des mèmes avec de fausses citations attribuées à Bezos ou au fondateur de SpaceX, Elon Musk, et il contactera leurs représentants pour obtenir un commentaire sur la légitimité des citations. Il se fera souvent passer pour un journaliste d’un journal du Colorado qui n’existe pas, ou comme un journaliste d’une fausse filiale de CBS à Akron, Ohio. Obtenir une réponse fait partie de la comédie que Palmer espère offrir à ses partisans.

Il se fait également passer pour des comptes d’entreprise pour poursuivre les utilisateurs des réseaux sociaux qui se plaignent de choses telles qu’un couple gay dans une publicité ou la politique de la crème glacée Ben & Jerry’s. Il a fait l’actualité en 2016 pour s’être fait passer pour Home Depot Guest Relations sur Facebook et avoir déchiré Fox News dans les commentaires d’un article. Il est devenu viral l’année dernière lorsqu’il a prétendu être Costco, répondant à un client se plaignant de la politique de masques en magasin du grossiste au plus fort de la pandémie.

Commentaires de Ben Palmer, se faisant passer pour Costco répondant à un client sur Facebook. (Capture d’écran Facebook via Ben Palmer)

Palmer a ciblé Bezos de plusieurs manières, essayant d’obtenir une réaction. Il a essayé de réserver Bezos pour un séjour au complexe Mar-a-Lago de Donald Trump. Ou il touchera des endroits au hasard et dira que Bezos envisage de se rendre et a besoin d’un hébergement pour ses animaux exotiques. Souvent, si l’e-mail de Bezos est joint, la correspondance est interceptée par les communications d’entreprise d’Amazon.

L’immense richesse de Bezos, la défaite d’un effort de syndicalisation dans l’un des entrepôts d’Amazon et la nouvelle mission d’Amazon d’être « le meilleur employeur de la Terre » alimentent tous le désir de Palmer d’obtenir une réaction.

“C’est juste frustrant”, a-t-il déclaré. « À part se syndiquer, on ne peut rien y faire quand on y travaille. Alors j’essaie de faire tout ce que je peux de façon comique pour jouer avec eux.

Palmer a déclaré qu’il évitait de se faire passer pour de vraies personnes et a déclaré que les e-mails en tant que Jackie Bezos étaient une exception. Mais ce n’était pas un stratagème de phishing. Il ne cherchait pas d’argent. Il cherchait juste une réponse. Mais si la Fondation de la famille Bezos devait poursuivre, il pense que ce serait juste plus de publicité.

“Un milliardaire poursuit un pauvre comédien… peut-être que je ne comprends pas comment fonctionnent les poursuites, mais que voulez-vous, ma Nissan Sentra 2014 pour ça?” Palmer a plaisanté.

Une fausse citation d’un faux journaliste dans un faux journal que Ben Palmer a envoyée à Jeff Bezos, obtenant une réponse d’Amazon PR. (Image reproduite avec l’aimable autorisation de Ben Palmer)

Rapide, faux amis

J’ai ri pendant une bonne demi-heure en discutant avec Palmer au téléphone. Il a dit qu’il allait m’envoyer de la glace pour mes problèmes et j’ai suggéré peut-être une carte-cadeau Amazon.

J’avais l’impression que nous avions établi un lien que je n’avais pas vraiment sorti de la fausse Jackie Bezos.

Mais à moins de perdre le temps des journalistes ou des représentants des relations publiques d’entreprise au nom de la comédie, j’ai demandé à Palmer s’il craignait de contribuer au fléau de la désinformation qui fait vraiment du mal sur Internet et dans le monde réel.

« Oui, j’essaie de ne pas donner une mauvaise image aux entreprises qui rendent en fait un bon service », a-t-il déclaré.

Palmer a clairement des réserves quant à savoir qui est affecté dans ses efforts pour atteindre le sommet, et s’attaquer à des gens comme Bezos ou Musk ou Mark Zuckerberg et ainsi de suite.

“Je me sens mal parfois”, a-t-il déclaré. « C’est une expérience d’apprentissage. J’essaie de voir jusqu’où je peux aller. Est-ce que ça vaut le coup? Qui utilisez-vous dans le processus pour faire cela ? »

Je demande si cela s’applique aux journalistes qui essaient juste de faire des reportages sur les machines à crème glacée achetées par des milliardaires, et Palmer rit.

“Je suis désolé, Kurt,” dit-il. “Ce sont mes excuses officielles pour vous. Cela devrait être le titre.