La mère de Jermaine Baker dit que son fils a été radié par la police du Met

a mère d’un homme abattu par la police du Met a accusé les policiers de ne pas apprécier la vie de son fils.

Jermaine Baker, 28 ans, a été tué alors que la police armée déjouait une tentative de libération d’un détenu d’un fourgon de la prison en décembre 2015.

M. Baker n’était pas armé alors qu’il était assis sur le siège passager d’une Audi volée et a reçu une balle dans le cou par un agent des armes à feu – appelé W80.

Sa mère, Margaret Smith, a déclaré hier lors d’une enquête publique que son fils avait été à plusieurs reprises « radié » par la société et a accusé les policiers de ne pas avoir pris en compte sa sécurité lorsqu’ils ont intercepté la voiture.

“Personne n’avait besoin de mourir le 11 décembre 2015. Je sais que cela aurait pu et aurait dû se terminer différemment”, a-t-elle déclaré.

«Quand je regarde ce qui s’est passé ce jour-là, je vois Jermaine être traité par les policiers de la même manière que par un professeur d’école et d’autres dans sa vie.

« Il n’était pas considéré comme un être humain dont la vie était unique et précieuse. La valeur de sa vie a été oubliée dans le plan de ce policier et à la fin de sa vie, il a été radié par le jugement prématuré et déraisonnable de W80.

L’enquête devrait enquêter sur la façon dont l’opération de police a été planifiée, y compris les renseignements sur l’accès aux armes à feu par les personnes impliquées dans le complot d’évasion de la prison.

Il n’y avait aucune arme viable dans la voiture ce jour-là, bien que la police ait récupéré une imitation de mitrailleuse Uzi à l’arrière du véhicule.

Mme Smith a déclaré que la famille et les amis étaient stupéfaits lorsqu’ils ont découvert dans quoi Jermaine, père de deux enfants, s’était impliqué.

« Il est difficile de comprendre pourquoi il était là ce jour-là », a-t-elle déclaré.

« Il n’avait jamais été impliqué dans quelque chose comme ça, il a dû penser qu’il aurait pu se faire prendre et je ne comprends pas pourquoi il aurait pris ce risque.

“Je pense que même s’il avait clairement tant de choses pour lui et tant de potentiel, il ne pouvait tout simplement pas le voir lui-même.”

Elle a raconté à l’enquête comment son fils avait été expulsé de l’école à 14 ans et était “constamment radié”, ajoutant: “Je pense qu’il a fini par radier lui-même”.

Elle a déclaré: «Je comprends que si vous dites assez souvent à quelqu’un qu’il est un échec et que la société ne l’apprécie pas, alors il le croira.

«Je ne dis rien de tout cela pour excuser ce que Jermaine a fait, mais il est important de voir l’image complète de qui il était et comment un jeune homme avec autant de bon en lui pourrait finir par prendre de très mauvaises décisions.

« Je pense qu’il est également important de comprendre que cela peut arriver à n’importe qui. La vie de Jermaine a été exceptionnelle et inhabituelle dans la façon dont elle s’est terminée.

“Mais l’histoire d’être radié comme un enfant pourrait être racontée à propos de tant de garçons et de jeunes hommes noirs.”

L’enquête a également diffusé une vidéo hommage à M. Baker, dans laquelle sa jeune fille Alexia Demetrio-Baker a lu un poème intitulé My Dad, My Hero.

«Il était vraiment gentil avec moi quand j’étais petit, il me manque vraiment. Il était toujours là », a-t-elle déclaré.

La police du Met a déclaré à l’enquête que le complot d’évasion de la prison avait été autorisé à se poursuivre plutôt que d’intervenir plus tôt alors que les agents tentaient de réprimer la criminalité armée et une guerre sanglante entre les gangs turcs rivaux du nord de Londres.

Duncan Penny QC, pour W80, a déclaré que l’officier « croyait sincèrement et honnêtement, sur la base des informations qui lui avaient été fournies, et sur ce qu’il percevait que M. Baker faisait lorsqu’il a été interpellé, qu’il y avait une menace imminente pour sa vie et pour la vie de ses collègues.