La mère de Jordan Love qui regarde depuis des sièges qui saignent du nez a une histoire réconfortante

Jordan Love a été inopinément propulsé dans la formation de départ des Green Bay Packers cette semaine après qu’Aaron Rodgers a obtenu COVID et a montré son cul non vacciné au monde entier. L’amour était bien sûr le choix n ° 26 au repêchage de la NFL 2020 dans l’État de l’Utah, et Rodgers n’aurait apparemment pas aimé que son équipe prenne un autre quart-arrière au premier tour. Alors que Rodgers a remporté le titre de MVP la saison dernière, Love a passé toute son année recrue sur le banc.

Soudain, Love a été pris au milieu de la plus grande histoire de la ligue. Il a eu la malheureuse tâche de partir sur la route pour affronter une équipe des Kansas City Chiefs décevante mais super talentueuse lors de son tout premier départ.

La mère et la petite amie de Jordan Love étaient dans les tribunes pour le soutenir alors qu’il effectuait son premier départ. Lorsque les caméras FOX les ont montrés, la station a dû se déplacer jusqu’à la toute dernière rangée du stade.

Les équipes à domicile doivent fournir un certain nombre de sièges à leur adversaire, et ces sièges éloignés font partie des billets fournis. Selon l’ancienne PDG des Raiders, Amy Trask, les Packers ont également obtenu de meilleurs sièges, mais ceux-ci ont apparemment été attribués à d’autres personnes.

Alors que la vue de la petite amie et de la mère de Love dans la dernière rangée du stade est devenue virale sur les réseaux sociaux, une douce histoire parallèle a émergé. Anna Love a apparemment assisté à tous les matchs de son fils depuis sa première année en chemise rouge à Utah State – même ceux dans lesquels il ne jouait pas.

Love a parlé du soutien de sa mère après le match.

« Croyez-moi, c’est fou. Ma mère, elle est vraiment géniale », a déclaré Love vendredi. «Elle fait ça depuis l’université quand j’étais en première année, sachant que je ne suis même pas en mesure de voir le terrain, elle était là. Je lui dis : ‘Tu sais que je ne joue pas, tu n’as pas à faire tout ton possible pour venir à ces jeux.’ Elle me dit : ‘Non, je vais être là. Je veux te voir.’ Alors, ça a été génial. Elle a été à chaque match. C’est bon de savoir qu’elle est là. J’essaie de la chercher dans les gradins. C’est un sentiment génial. Elle est géniale. Elle est incroyable. Montre juste à quel point elle m’aime et tient à ce que je sois là.

Le père de Love est décédé quand il avait 14 ans, mais sa mère a toujours été là pour lui.

Les Packers ont perdu 13-7, et Love a eu une journée plutôt moche dans ce qui a fini par être un match très gagnable parce que la défense de Green Bay s’est renforcée. Love a terminé le match 19 sur 34 pour 190 verges, un touché et une interception. Il a beaucoup lutté quand il a été bombardé. Patrick Mahomes a été limité à 166 yards par la passe de l’autre côté, mais les Packers ont tout de même perdu.

Peu importe où va la carrière des Packers de Jordan Love, il sait qu’il aura toujours le soutien de sa formidable maman.