La mère de Juice WRLD dit que les fuites de musique sont « irrespectueuses » envers son fils

Crédit photo : Joël Muniz

Les fuites de morceaux de musique de Juice WRLD sont « irrespectueuses » envers la mémoire du rappeur, dit sa mère.

Après la mort du natif de Chicago en 2019, la popularité de Juice WRLD est montée en flèche. De la musique inédite et des collaborations avec le rappeur ont été divulguées aux masses. Sa mère, Carmella Wallace, qualifie de « irrespectueuse » la pratique de divulguer de la musique sans autorisation. Dans une récente interview avec XXL, Wallace a parlé de la musique inédite de son fils flottant sur Internet.

«Je comprends qu’ils l’aimaient. Ils aimaient sa musique, mais il y a une bonne façon de le faire », a déclaré Wallace à XXL. « Laissez-nous vous donner le meilleur. La musique divulguée n’est pas nécessairement de la musique nettoyée ; c’est juste une fuite, ce n’est pas fini. Donc, c’est juste beaucoup de travail juste avant.

« C’est un peu irrespectueux envers lui, honnêtement, de divulguer sa musique comme ça. Mais je sais que ce monstre est là, a été là, et il ne va nulle part. Nous pouvons juste faire notre part et diffuser de la bonne musique. Il a fait beaucoup de bonne musique.

Selon un rapport de Digital Music News plus tôt cette année, il y a plus de 2 000 chansons inédites dans le catalogue du rappeur. Pas étonnant qu’il y ait autant de fuites de musique Juice WRLD non autorisées.

Après sa mort, la famille du rappeur a publié une déclaration sur ce qu’elle prévoyait de faire avec la musique inédite. Certains de ces morceaux ont fait l’objet de deux albums posthumes, dont Legends Never Die en 2020 et Fighting Demons en 2021.

« Nous prévoyons d’honorer les talents de Juice, son esprit et l’amour qu’il ressentait pour ses fans en partageant de la musique inédite et d’autres projets qu’il était en train de développer avec passion », indique la déclaration de la famille Juice WRLD à l’époque.

Le rappeur de 21 ans est décédé à l’aéroport Midway de Chicago après avoir subi une crise. Les médecins légistes ont déclaré que sa mort était une surdose accidentelle de drogue après avoir trouvé de l’oxycodone et de la codéine dans le système du rappeur.

Avec plus de 2 000 chansons inédites dans son catalogue, les fans de Juice WRLD ont de nombreuses sorties officielles qui se profilent probablement à l’horizon.