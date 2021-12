La mère de Juice WRLD rend hommage à son fils dans une lettre d’anniversaire émouvante

Jus WRLDLa mère de ‘s garde sa mémoire et son message vivants.

Dans une lettre ouverte partagée le 2 décembre, quel aurait été son 23e anniversaire, Carmella Wallace a parlé à son fils de sa vie depuis son décès en 2019. « Quand tu es né il y a 23 ans, je ne m’attendais pas à ce que tu ne sois pas ici aujourd’hui pour fêter ton anniversaire », a-t-elle écrit. « Bien que cela fasse presque deux ans que tu n’es plus là, je pense toujours à toi tous les jours et te perdre a changé ma vie pour toujours. Je suis heureux que nous ayons toujours veillé à ce que nous nous disions au revoir lorsque nous nous sommes quittés parce que nous ne savions pas quand nous nous reverrions. »

Carmella a ajouté : « Je sais que je t’aurais dit à quel point j’étais fière de l’homme que tu es devenu et de ton engagement à changer des vies. Célébrer ton anniversaire et tous les bons moments que nous avons partagés me manquent. J’ai tellement de merveilleux souvenirs de toi qui vivra dans mon cœur pour toujours. »