La mère de Kate Middleton, Carole, révèle qu’elle laisse ses petits-enfants royaux «devenir un peu boueux» | Royal | Nouvelles

Kate semble avoir pris sa passion pour le plein air après sa mère bien-aimée. Carole a parlé des avantages de mener des activités avec ses petits-enfants dans le jardin et de la façon dont elle planifie dans une interview avec le magazine Saga.

Elle a dit: «Si je fais de la plantation avec mes petits-enfants, j’aime que tout soit disposé dans des« stations d’activités »avec leur propre petite truelle et pot pour qu’ils puissent commencer immédiatement.

«Ce n’est pas bon d’appeler les enfants à une activité, seulement pour que vous ayez à vous soucier de chercher le bon équipement et de libérer un espace.

“Ils vont bientôt perdre tout intérêt et dévaler.”

Elle a ajouté: “Il est important que les enfants grandissent en appréciant la nature et cela leur permet de devenir un peu boueux.”

La mère de Kate, Carole Middleton, a laissé ses petits-enfants " devenir un peu boueux "

Kate avec sa mère Carole Middleton

Le point de vue de Carole sur le plein air est sûrement partagé par sa fille aînée Kate, qui a parlé de l’importance pour le développement et le bien-être des enfants de passer du temps à l’extérieur de la maison.

Kate a révélé en juin 2019 qu’elle «traînait» ses trois enfants George, Charlotte et Louis dehors, peu importe la météo.

Apparaissant sur Blue Peter de CBBC, elle a déclaré: «Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, ils sont traînés dehors. C’est génial.

“Cela encourage la créativité, la confiance et même un court laps de temps – 10 ou 15 minutes – fait une énorme différence pour le bien-être physique mais aussi pour notre bien-être mental.”

Kate a souvent parlé des avantages de passer du temps à l'extérieur

Kate, qui a consacré une partie de son travail royal à mieux comprendre la petite enfance et comment soutenir le développement et le bien-être des enfants de moins de cinq ans, semble également aimer devenir boueuse avec ses fils et sa fille.

Lors de sa première apparition dans un podcast début 2020, Kate a parlé de passer du temps avec sa famille à l’extérieur de leur maison.

S’adressant à Giovanna Fletcher sur le podcast Happy Mum, Happy Baby, Kate a déclaré: «En tant qu’enfants, nous avons passé beaucoup de temps à l’extérieur, et c’est quelque chose qui me passionne vraiment.

«Je pense que c’est tellement génial pour le bien-être physique et mental et pour jeter les bases.

Kate avec Charlotte, Louis et George en juillet 2019

Kate a révélé qu'elle " traînait dehors " ses enfants tous les jours

«C’est un environnement formidable pour passer du temps, construire ces relations de qualité sans les distractions de« je dois cuisiner »et« je dois faire ça ».

“Et en fait, c’est si simple.”

Elle a poursuivi: “C’est ce dont je voudrais qu’ils se souviennent, ces moments avec moi en tant que mère, mais aussi la famille qui va à la plage, se mouille, remplit nos bottes d’eau, c’est ce que je voudrais qu’ils se souviennent. .

“Ce n’est pas un foyer stressant où vous essayez de tout faire et ne réussissez pas vraiment à une chose.”

Kate a rejoint la famille royale en 2011

Pendant le podcast, Kate a également été invitée à compléter la phrase “Je suis heureuse quand …” qui l’a vue répondre: “Je suis avec ma famille à l’extérieur à la campagne et nous sommes tous sales.”

Au cours de sa récente interview, la mère de Kate, Carole, a également parlé de la culture de légumes dans son jardin, une activité qu’elle a commencée pendant le verrouillage.

Cela, a-t-elle expliqué, aide également les enfants à manger sainement, car ils peuvent «voir comment les aliments sont cultivés et les laisser choisir les leurs».

Dans une émission spéciale de Noël de la BBC diffusée en décembre 2019, Kate a également parlé de la culture de ses propres légumes et de l’amour de ses enfants pour les collations saines.

S’adressant à Mary Berry, la duchesse a déclaré: “Nous avons des carottes, des haricots, des betteraves – un grand favori – Louis aime absolument la betterave.”

Kate et le prince William avec George, Louis et Charlotte

Princesse Charlotte, ajouta Kate en plaisantant, “évidemment” aime Charlotte Potatoes.

Carole et Michael Middleton sont les fiers grands-parents de cinq enfants.

En plus du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis – qui ont eu trois ans vendredi – Carole et Michael apprécient également la compagnie des enfants de Pippa Middleton et de James Matthews, Arthur et Grace.

La petite Grace Elizabeth Jane est née à la mi-mars, avec une source familiale disant: “Elle est parfaite, tout le monde est ravi d’une arrivée si heureuse.”