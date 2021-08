La mère de la princesse Eugénie brise le silence sur les photos du yacht Jack Brooksbank

Selon l’endroit où vous vous êtes caché en ligne le week-end dernier, vous avez peut-être remarqué des photos du mari de la princesse Eugénie, Jack Brooksbank, accroché à un yacht dans son maillot de bain avec plusieurs femmes en bikini. Les photos de Jack à Capri sont devenues virales et ont suscité de nombreuses spéculations salaces, le Daily Mail écrivant dans son titre “Bonne chance pour expliquer ces photographies à Eugénie, Jack!” Mais apparemment, la situation est plus complexe qu’il n’y paraît.

La mère de la princesse Eugénie, la duchesse Sarah Ferguson, a déclaré à The One Show de BBC One (via Just Jared) que “Jack, qui faisait la une, est un homme d’une telle intégrité. C’est juste l’une de mes personnes préférées, je l’appelle James Bond en fait. ”

Elle a ajouté que Jack travaille pour Casamigos et qu’il s’agissait essentiellement d’un voyage de travail :

«C’est juste un super-héros dans mon livre, et c’est un père formidable, un mari fabuleux, et il n’est jamais à l’avant de la maison, il aime toujours être à l’arrière. Donc pour eux de faire cette histoire est complètement fabriquée, il travaille comme ambassadeur pour Casamigos, et il faisait son travail, et donc je pense qu’il est vraiment important que nous clarifions cela pour l’amour de Jack. »

Il s’avère que Jack était à Capri pour le gala de l’UNICEF rempli de célébrités, que Casamigos parrainait. Pendant ce temps, les personnes qui ont accompagné Jack lors de son voyage en bateau photographié étaient également affiliées à la marque. Alors… c’est tout !

Jusqu’à présent, la princesse Eugénie et Jack lui-même n’ont pas parlé des photos, et il semble douteux qu’ils soient donnés à la devise officieuse de la famille royale “ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer”.

