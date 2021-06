La mère de la vidéo musicale “Hot For Teacher” de Van Halen reprend son rôle pour l’hymne post Covid

Actrice Ruth Silveira est occupée depuis qu’elle a joué le rôle inoubliable de la “mère” dans VAN HALEN‘s “Amoureux de son prof” vidéo musicale il y a plus de trois décennies et demie. Elle a travaillé sur plus de 60 projets télévisuels et cinématographiques, allant de “Maison MD” à “Douleurs de croissance”. Elle a élevé deux filles et aide maintenant à élever ses petits-enfants dans la région de Los Angeles. Elle a récemment repris le rôle de la “mère” pour une nouvelle collaboration de vidéoclips intitulée “Ce rap n’a pas de sens”. Comédien Joe Hernandez-Kolski écrit et interprété les paroles et les musiciens CHOSE DE JUMEAUX écrit et interprété la musique.

Hernandez-Kolski dit : « J’ai connu Ruth pendant de nombreuses années. Nous sommes tous les deux membres de la Sacred Fools Theatre Company. Je n’ai découvert que récemment, cependant, qu’elle était dans le ‘Amoureux de son prof’ Clip musical. J’ai perdu la tête parce que VAN HALEN a toujours été mon groupe préféré de tous les temps.

“Quand j’ai commencé à penser à faire un clip pour la chanson, j’ai tout de suite su que je voulais rendre hommage à la vidéo originale.

“Ruth était un merveilleux professionnel. Elle est venue et a recréé le rôle en une seule prise.”

Regardez la vidéo pour “Ce rap n’a pas de sens” au dessous de.

le “Amoureux de son prof” La vidéo a été tournée au lycée John Marshall à Los Angeles, en Californie. Parce que l’école avait été fermée en raison de fonds insuffisants au moment de l’enregistrement de la vidéo, VAN HALEN non seulement payé pour louer l’école pour quatre jours de tournage, mais ils ont également contribué de l’argent à la ville pour aider à sa réouverture.



