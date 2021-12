La mère de Lady Louise, Sophie, s’exprime sur les craintes des jeunes – « Une angoisse inimaginable! » | Royale | Nouvelles

La comtesse de Wessex a fait ces commentaires alors qu’elle prononçait un discours liminaire à Bruxelles dans son rôle de patronne de la NSPCC. La mère de deux enfants a mis en garde contre une augmentation de l’exploitation et des abus sexuels horribles sur les enfants en ligne alors qu’elle appelait les entreprises technologiques et les politiciens à faire davantage pour protéger les jeunes contre les dommages.

Le royal a partagé l’histoire déchirante d’un garçon de 14 ans qui a tenté de se suicider tout en étant victime de chantage en ligne pour envoyer des images explicites après avoir menacé de tuer ses parents.

Elle a également décrit comment une fille de 13 ans a été préparée sur les réseaux sociaux dans une relation en ligne de cinq ans avec un homme marié dans la trentaine, qui l’a manipulée pour qu’elle partage des photos explicites.

Sophie a déclaré qu’elle avait vu des preuves persistantes que « des jeunes sont maltraités et souffrent d’une angoisse mentale et d’une terreur inimaginables en ligne ».

La comtesse – qui est la mère de Louise et James, le vicomte Severn – a expliqué aux décideurs politiques et aux législateurs les « conséquences dévastatrices » sur la vie des enfants.

Elle a ajouté : « Il est de notre responsabilité de chercher des moyens d’empêcher que ces crimes ne soient commis. »

Sophie a décrit comment « Internet permet aux prédateurs de commettre des abus vraiment horribles dans ce qui devrait être le caractère sacré et la sécurité de la propre maison d’un enfant ».

La comtesse a déclaré: « Cet abus a des conséquences dévastatrices et de graves répercussions à long terme sur leur santé mentale, leur famille et leurs relations futures, beaucoup souffrent de traumatismes et de problèmes de comportement à long terme, et beaucoup trop tentent et se suicident. »

Sophie a souligné comment la pandémie, qui a vu une augmentation de la communication virtuelle, avait conduit à une augmentation plus importante de l’exploitation et de la maltraitance des enfants en ligne.

Elle a déclaré: « Pendant les fermetures, à la maison, dans leurs chambres ou lorsqu’ils se connectent pour rester en contact avec leur famille et leurs amis, les enfants ont été exposés à des dommages horribles, mais évitables.

« Les agresseurs cherchent à exploiter des enfants de plus en plus jeunes, en les rencontrant sur les réseaux sociaux, en les préparant par des messages directs, en les forçant à envoyer des images auto-générées et en intensifiant leurs abus sur les sites de messagerie et de diffusion en direct cryptés. »

L’évaluation de la menace mondiale de l’Alliance mondiale WeProtect a indiqué que les dommages dans certains pays européens avaient augmenté de 50%, a déclaré Sophie.

L’année dernière, l’Internet Watch Foundation a signalé qu’au Royaume-Uni, il y avait eu 8,8 millions de tentatives d’accès à des images et des vidéos d’enfants victimes d’abus sexuels pendant le verrouillage, et ils ont signalé une augmentation de 117% des images auto-générées au cours des quatre premiers mois de 2021.

Au cours de l’année se terminant en mars 2021, plus de 90 000 abus sexuels sur enfants et délits d’image ont été enregistrés par la police au Royaume-Uni, et environ 200 000 enfants ont envoyé, reçu ou demandé d’envoyer du contenu sexuel à un adulte, a déclaré la comtesse.

Sophie a appelé les entreprises technologiques à utiliser l’innovation pour prendre toutes les mesures raisonnables pour « concevoir » les dommages et détecter et signaler les abus sur les services de messagerie.

Elle a ajouté: « Les enfants devraient être au premier plan pendant ce processus et jamais une réflexion après coup. »

Sophie s’adressait à l’événement Tackling Child Sexual Exploitation & Abuse: Enhancing the Global Response pour l’Intergroupe du Parlement européen sur les droits de l’enfant – qui est composé de plus de 100 députés européens et de 25 organisations axées sur les enfants.

Sir Peter Wanless, directeur général de la NSPCC, a déclaré : « Le discours de la comtesse aujourd’hui était une contribution opportune et cruciale sur la nécessité d’une action audacieuse et d’une coordination internationale dans la lutte urgente contre la maltraitance des enfants en ligne.

« C’est un défi qui peut être résolu, si les gouvernements et l’industrie de la technologie s’engagent à concentrer les efforts et les ressources nécessaires pour faire face à l’ampleur de la menace. »