La mère de l’élève disparue dit que «  chaque jour est un cauchemar  »

T

a mère de l’élève disparu Richard Okorogheye a déclaré que sa vie était devenue un «cauchemar complet» à la suite de sa disparition.

M. Okorogheye, atteint de drépanocytose, a quitté son domicile familial dans le quartier de Ladbroke Grove, dans l’ouest de Londres, dans la soirée du lundi 22 mars, et a été porté disparu deux jours plus tard.

Il a été vu pour la dernière fois sur CCTV à Loughton, Essex aux premières heures du mardi 23 mars, marchant vers la forêt d’Epping.

La police métropolitaine a déclaré que la fouille des forêts s’était poursuivie dimanche pendant un quatrième jour, mais que rien d’intéressant à l’enquête n’avait été trouvé.

Chaque jour est un cauchemar pour moi maintenant

LIRE LA SUITE

Des plongeurs de la police ont été déployés et ont été vus dans l’un des plans d’eau de la forêt du nord-est de Londres.

S’adressant au Guardian, la mère de M. Okorogheye, Evidence Joel, a déclaré qu’attendre des informations sur les allées et venues de son fils était un «enfer».

Elle a déclaré au journal: «Chaque jour est un cauchemar pour moi maintenant.

«Je me sens complètement impuissant. Impuissant, et aussi, désolé d’utiliser ce mot, mais je me sens inutile. Parce que je veux aller là-bas, faire quelque chose pour le chercher, le chercher, n’importe quoi.

«Mais je ne peux pas», a-t-elle déclaré à propos du besoin de rester à la maison au cas où il entrerait en contact.

Scotland Yard a précédemment déclaré que les détectives continuent de garder l’esprit ouvert sur les allées et venues des étudiants de l’Université d’Oxford Brookes.

Des plongeurs de la police fouillent dans la forêt d’Epping dans le cadre de l’enquête sur la disparition de M. Okorogheye / PA Media

Les premières enquêtes de police ont identifié M. Okorogheye quittant son domicile et se dirigeant vers Ladbroke Grove vers 20h30.

Dans une observation précédemment confirmée le lundi 22 mars, M. Okorogheye a été vu monter à bord du bus numéro 23 en direction sud à Ladbroke Grove à 20h44.

Des images de vidéosurveillance montrent qu’il portait tout le noir et portait un sac cartable noir avec un logo Adidas blanc, porté dans le bas du dos.

La police a déclaré que des enquêtes supplémentaires avaient établi qu’il avait ensuite pris un taxi depuis le quartier W2 de Londres jusqu’à une rue résidentielle de Loughton.

Il a été capturé sur CCTV marchant seul sur Smarts Lane, Loughton, en direction d’Epping Forest à 12h39 le mardi 23 mars.

Jeudi, la force a déclaré que le téléphone de M. Okorogheye n’était plus utilisé depuis sa disparition.

Mme Joel a précédemment déclaré que son fils avait parlé de «lutter pour faire face» aux pressions universitaires et avait fait du bouclier pendant le verrouillage de Covid-19.

Richard Okorogheye / PA Media

En tant que drépanocytaire, M. Okorogheye ne quittait la maison que pour se rendre à l’hôpital pour des transfusions sanguines régulières en raison de son état.

Elle a déclaré au Guardian que le temps froid actuel, qui pourrait causer une douleur substantielle à M. Okorogheye, était une préoccupation majeure.

Elle a dit: «Nous savons qu’il n’a pas pris de veste quand il est sorti. C’est vraiment inquiétant.

Mme Joel a ajouté qu’elle n’avait aucune idée de ce qui aurait pu provoquer la disparition de M. Okorogheye et a appelé sa communauté d’amis en ligne à contacter la police si elle avait des informations.

Elle a également adressé un message à son fils, lui disant: «Tu manques à tout le monde. Et nous vous aimons beaucoup. Nous voulons que vous soyez à la maison. Veuillez rentrer à la maison. »

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la police au 101 en citant 21MIS008134.