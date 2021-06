La mère de l’officier Sicknick à Trump : « Comment pouvez-vous être si indifférent ? »

Après six mois passés à pleurer sa mort en privé, la mère et la partenaire de Brian Sicknick, officier de police du Capitole des États-Unis, font maintenant savoir au monde exactement ce qu’ils pensent des sénateurs et de l’ancien président américains qui continuent d’ignorer la mort de leur proche. de l’insurrection du 6 janvier.

La semaine dernière, Gladys Sicknick et Sandra Garza, la partenaire de longue date de Brian Sicknick, ont fait du porte-à-porte à Capitol Hill pour faire pression sur les sénateurs républicains pour qu’ils soutiennent la création d’une commission indépendante chargée d’enquêter sur l’émeute meurtrière qui a tué cinq personnes et blessé 140 policiers qui ont tenté de défendre le Capitole. Le Sénat a rejeté ce projet de loi.

Aujourd’hui, dans une nouvelle interview accordée à CBS News, les deux femmes se sont peu retenues dans leurs critiques des législateurs.

« Je suis dégoûté que les sénateurs républicains aient décidé de voter non. C’est un crachat au visage à Brian, c’est un crachat au visage à tous les officiers qui étaient là ce jour-là », a déclaré Garza. Elle a également déclaré que les sénateurs qui ne se sont même pas présentés au vote avaient commis un “manquement au devoir”.

Les deux ont également fustigé l’ancien président Donald Trump mis en accusation deux fois pour avoir ignoré la mort de l’officier Sicknick.

«Il savait que Brian lui était dévoué, et il ne m’a pas contacté une seule fois, à Gladys, il n’a même pas envoyé de lettre de condoléances. Il n’a absolument rien fait. Et donc, vous savez, c’est très bouleversant, vous savez, qu’il ne le soit pas – et je le rencontrerais, en fait. Je voudrais. Je le rencontrerais », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle dirait à l’ancien président, Garza a répondu qu’elle demanderait pourquoi il n’a jamais tendu la main.

«Et je lui demanderais pourquoi il a échoué à toutes les forces de l’ordre ce jour-là. Vous savez, il a l’opportunité de renverser la vapeur. Vous savez, s’il veut vraiment soutenir le bleu, alors sauvegardez-le avec vos actions », a déclaré Garza.

Sicknick a ajouté: “Il l’a juste regardé à la télévision comme si c’était un feuilleton. Je ne comprends pas. Comment peux-tu être si indifférent ?

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’interview ci-dessous, avec l’aimable autorisation de “CBS This Morning”.

