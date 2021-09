La mère de Luke dit qu’il mérite plus que Morag ⋆ .

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Luke de Married At First Sight UK reçoit un amour dur de sa mère à propos de sa relation avec Morag dans l’épisode de ce soir.

Avant les renouvellements de vœux très attendus, qui verront si les couples décident de rester ensemble ou de se retirer de leur mariage, le pompier rencontre ses proches pour obtenir des conseils.

Dans un clip de spoiler partagé exclusivement avec Metro.co.uk, la mère de Luke exprime ses inquiétudes au sujet de Morag – et elle ne mâche pas ses mots.

« Je veux le meilleur pour toi, Luke, lui dit-elle. — Je ne suis pas convaincu que Morag soit fait pour vous.

« Mes préoccupations sont : est-ce qu’il y en a assez entre vous pour que cela fonctionne à longue distance ? » elle continue. — Je vois que tu vas essayer, mais Morag te rendrait-il tout aussi bien ?

‘Je veux juste que tu sois heureux.’

La mère de Luke n’est pas convaincue par sa relation avec Morag (Photo: E4)



Luke doit décider s’il veut renouveler ses vœux (Photo: E4)

Ses doutes ne s’arrêtent pas là alors qu’elle poursuit en disant à la caméra: ” Personnellement, je pense qu’il mérite beaucoup plus, mais en même temps, Luke sait ce qu’il veut et ce qu’il mérite.

« Il le découvrira par lui-même.

Luke et Morag ont eu du mal dans l’expérience. Leur mariage a mal commencé lorsque Morag a dit à son nouveau mari lors de leur lune de miel qu’il n’était pas assez viril.

Luke et Morag ont été jumelés par les experts (Photo: E4)

Cependant, après des semaines à essayer de faire fonctionner les choses, Luke a déclaré publiquement son amour pour Morag, mais maladroitement, elle n’a pas ressenti la même chose en retour.

“Je suis très nerveux pour les renouvellements de vœux”, a déclaré Morag dans un autre teaser. « Moi et Luke avons eu tellement de hauts et tellement de bas.

“Nous avons eu des moments où nous avons voulu nous éloigner l’un de l’autre et de cette expérience.”

“Cela me fait peur qu’il ne fasse pas passer sa vie, ses désirs et ses besoins avant les miens, alors une partie de moi pense que devrais-je le faire pour lui, devrais-je m’éloigner?” elle continue.

Luke et Morag s’engageront-ils à donner une chance à leur relation en dehors de l’expérience, ou est-elle morte dans l’eau ? Seul le temps nous le dira…

Married At First Sight UK est diffusé ce soir à 21h sur E4.

