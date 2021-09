La mère de Maluma donne des indices sur sa nouvelle petite amie (et non, ce n’est pas Donatella Versace)

Comme prévu, lorsqu’ils apparaissent ensemble et publient des images dans lesquelles on peut les voir s’embrasser, les rumeurs de romance n’ont pas attendu, car si elles se confirmaient, cela aurait été l’une des parades nuptiales avec la plus grande différence d’âge, étant donné qu’elle a 66 ans et le 27 colombien.

Cependant, il n’était pas nécessaire pour Donatella ni Maluma démentent les informations qui ont circulé sur les portails du monde entier, ceci grâce au fait que la mère du chanteur de genre urbain a commis une petite “indiscrétion” et a partagé une photo de qui serait le véritable propriétaire du cœur du Colombien.

Il s’agit de Susana Gómez, qui est architecte et qui est connue pour être une amie de longue date de Maluma.