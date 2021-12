La mère de Max Verstappen admet que Lewis Hamilton était plus fort à Abu Dhabi

La mère de Max Verstappen, Sophie Kumpen, admet que les «anges» ont fait basculer le titre des pilotes 2021 entre les mains de son fils.

Verstappen est entré dans le niveau de décision du titre 2021 aux points avec Lewis Hamilton, et au fur et à mesure que la course progressait, c’est Hamilton qui a pris le contrôle de la procédure, laissant Verstappen avoir besoin d’un miracle.

En fin de compte, Nicholas Latifi a fourni ce miracle lorsqu’il a mis sa Williams dans les barrières après une bagarre avec Mick Schumacher.

Le déploiement de la voiture de sécurité qui en a résulté a permis à Verstappen de passer au stand pour les pneus tendres et de conserver la P2, et avec Hamilton pas au stand, cela signifiait que soudainement, si la course reprenait, Verstappen avait une occasion en or de dépasser Hamilton et de remporter le championnat du monde.

Finalement, la piste est redevenue verte pour un dernier tour, permettant à Verstappen de dépasser Hamilton et de devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière.

Pour sa mère Sophie, pour qui la course automobile est aussi son sang, l’ampleur du succès de Max commence à peine à se faire sentir.

Elle admet que Hamilton était le pilote le plus fort de la journée, mais à juste titre, cela n’atténue en rien le sentiment de joie.

« Ce n’est que maintenant que nous commençons à réaliser : mon fils est champion du monde de F1 », a-t-elle déclaré dans une interview avec le Belge Het Laatste Nieuws.

« J’ai crié et pleuré. Max était un lion car, il faut le dire, Hamilton était le plus fort de la course. Les anges nous ont aidés.

Verstappen n’a pas tardé à appeler sa mère après son triomphe épique, mais la première question qu’il a posée n’était pas ce à quoi vous vous attendiez.

« Immédiatement après le GP, il y a eu un appel téléphonique de Max : ‘J’étais contente d’avoir de ses nouvelles même s’il était un peu contrarié », se souvient Sophie.

« La première chose qu’il m’a demandé ? Combien de fois suis-je allé aux toilettes pendant la course… ».

Verstappen court sous pavillon néerlandais, mais est en fait né en Belgique.

Ainsi, la finale épique de la saison a réuni les deux nations alors que « tout le quartier », hollandais et belges confondus, est venu encourager la jeune femme de 24 ans avec Sophie.

« C’est incroyable ce qui a déclenché ce succès. Nous avons commencé à suivre la course avec presque tout le quartier », a-t-elle révélé.

« Les gens venaient de partout. Belges et Hollandais ensemble, le tout pour Max. Quelque chose de vraiment unique. Une victoire encore plus spéciale.