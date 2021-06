La mère de Mick Schumacher a fait prendre conscience à Steiner du siège tordu

in

Le patron de Haas, Guenther Steiner, a révélé que c’était la mère de Mick Schumacher, Corinna, qui lui avait fait prendre conscience d’un problème avec le siège de son fils.

Après le Grand Prix de France, une caméra embarquée de la voiture Haas de Schumacher a montré à Mick demander à Sebastian Vettel de venir examiner de plus près le cockpit de la voiture.

Schumacher et Vettel ont été interrogés sur cette discussion lors de la conférence de presse de leurs pilotes FIA ensemble jeudi, où Schumacher a révélé que, depuis le début de la saison, il conduisait dans un angle légèrement décalé en raison de son siège tordu.

Le conseil simple de Vettel était de casser le siège pour en obtenir un nouveau, mais la mère de Mick a également été impliquée.

“En fait, la première fois que j’ai découvert que sa mère m’avait dit en France, qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec le siège”, a déclaré Steiner aux journalistes en Autriche.

«J’ai dit:« Je ne suis pas au courant », mais je pense que c’est une autre chose qui vient de dégénérer, car je dirais qu’il veut faire un nouveau siège. Mais il l’a dit lui-même qu’il n’y a pas d’urgence.

Steiner, cependant, a déclaré que Schumacher n’avait qu’à dire le mot et Haas lui ferait un nouveau siège qui, espérons-le, éliminera le problème.

“Je pense qu’il n’est pas complètement hétéro, ce qui veut dire qu’il y a peut-être une pression ou quelque chose du genre”, a ajouté Steiner.

« Mais il n’est pas assis à 45 degrés, ou son corps n’est pas complètement tordu, ou la voiture n’est pas droite.

« Donc, je pense qu’il y a juste un peu de [an imbalance] parce que Sebastian a regardé dans la voiture et ensuite ça a été une grande histoire, ce qui me convient.

«Mais je n’étais même pas au courant jusqu’à ce que sa mère m’en parle, donc ça ne peut pas être si grave. Nous lui ferons un siège dès qu’il en voudra un, et quand il pensera que nous sommes dans la bonne position pour le faire.

