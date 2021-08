La mère de Paloma Faith réagit à un commentaire de masturbation effronté .

Paloma a apparemment reçu un appel de sa mère après sa dernière interview (Photo : Brian J Ritchie/Hotsauce/Shutterstock)

Paloma Faith a été forcée de clarifier certains commentaires effrontés classés X dans une récente interview… après un appel de sa mère.

Le seul amour peut blesser comme Cette chanteuse a tout mis à nu sur la maternité, la célébrité et la masturbation, bien sûr, dans une interview avec le Guardian, qui avait apparemment sa mère au téléphone peu de temps après sa publication.

À un moment de la conversation, Paloma – qui a accueilli son deuxième bébé avec son partenaire Leyman Lahcine en février – a réfléchi à son souhait d’être une « milf » (AKA « Mum I’d Like To F ** k) plutôt qu’une auto- proclamée « maman d’âge moyen ».

Elle a réfléchi à la façon dont les utilisateurs des médias sociaux commenteraient des choses comme «Je pense qu’elle est sexy, mais c’est mon plaisir coupable», en déclarant à la publication: «De quoi êtes-vous coupable? Est-ce mauvais d’avoir envie de la mère de quelqu’un ?’

Faisant référence à son âge et à la façon dont elle veut être vue, Paloma a déclaré à la journaliste Eva Wiseman: “Finalement, ils ont cessé de parler de mon âge dans des articles, mais j’ai ensuite eu des enfants et c’est de retour. Parce que maintenant j’ai 40 ans, je suis une “maman d’âge moyen”. Au lieu d’une Milf, qui, bien sûr, est ce que je veux vraiment être.

« Je veux dire, je ne veux pas avoir l’air désespérée, Eva, mais tout ce que je veux vraiment en ce moment, c’est que les adolescents se masturbent à cause de mon image. »

C’est apparemment cette ligne qui a attiré l’attention de sa mère, Paloma s’étant rendue sur les réseaux sociaux dimanche soir pour publier un avertissement hilarant.

En un mot : c’était une blague, tout le monde.

Paloma a publié un avertissement (Photo: Twitter)

Elle a écrit: “Ma mère est très inquiète et gênée que mon humour ne soit pas compris, alors je voudrais déclarer publiquement que le commentaire sur la masturbation était une blague et que vous devriez tous être très discrets sur vos choix de masturbation (ahem désolé maman) ha! [sic]’

Ailleurs dans son interview, la superstar, qui est sur le point de faire la tournée de son dernier album Infinite Things, a fait remarquer la greffe qu’elle a mise dans sa carrière, mais a concédé la pandémie de Covid et le verrouillage qui s’en est suivi lui a donné la pause bien méritée qui, selon elle, l’a aidée à avoir son deuxième bébé après plusieurs fausses couches déchirantes.

A la réflexion, elle sent qu’elle n’est peut-être pas la seule star à avoir profité d’une pause aussi forcée…

Plus : Paloma Faith



Elle a déclaré: “Je pense sincèrement que les femmes de mon secteur, y compris moi, ont travaillé si dur qu’elles n’ont pas pu concevoir. Je sais que je ne pouvais pas – j’ai fait beaucoup de fausses couches.

«Et puis tout le monde est tombé enceinte pendant le verrouillage. Je pense qu’ils ont eu un peu plus de calme dans leur vie, un peu plus de temps pour faire l’amour, un peu moins de stress. Jessie Ware, les filles Little Mix, Ellie Goulding, est-ce une coïncidence ? J’en doute.’



PLUS : Paloma Faith parle de ses propres difficultés avec l’allaitement : “Parfois, ça ne marche pas”



PLUS : Paloma Faith admet que Freedom Day l’a « effrayée de sortir » après que des amis ont attrapé Covid lors de rassemblements

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

