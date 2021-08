La mère de Quentin Tarantino brise le silence sur son vœu de ne jamais lui donner d’argent

La mère du cinéaste Quentin Tarantino, Connie Zastoupil, a répondu aux commentaires désormais viraux du réalisateur de Pulp Fiction selon lesquels elle ne soutenait pas ses ambitions de scénariste. Lors d’une apparition sur le podcast de Brian Koppelman The Moment le mois dernier, Tarantino a déclaré qu’il avait tenu le vœu qu’il avait fait lorsqu’il était enfant de ne jamais soutenir sa mère parce qu’elle lui avait crié d’avoir écrit à l’école alors qu’il aurait dû faire attention. Malgré les commentaires de son fils, Zastoupil a déclaré qu’elle était fière de son succès et de sa famille.

“En ce qui concerne mon fils Quentin, je le soutiens, je suis fier de lui et je l’aime lui et sa nouvelle famille qui s’agrandit”, a déclaré Zastoupil à USA Today mercredi. “Cela m’a donné une grande joie de danser à son mariage et de recevoir de ses nouvelles à la naissance de mon petit-fils Leo.” Elle a déclaré qu’il était facile pour les commentaires de Tarantino de “tourner et de devenir viraux sans contexte complet”, ajoutant qu’elle “ne souhaite pas participer à cette frénésie médiatique transactionnelle salace”.

Tarantino a déclaré à Koppelman qu’il s’était engagé à l’âge de 12 ans à ne jamais envoyer d’argent à sa mère s’il devenait un jour un succès, car elle lui avait déjà crié dessus pour avoir écrit des scénarios à l’école au lieu de se concentrer sur le travail en classe. Tout a commencé un jour où ses professeurs l’ont puni pour avoir écrit des films pendant la journée. Zastoupil “a eu du mal à propos de mon incapacité scolaire”, a déclaré Tarantino, alors elle a fait une “petite tirade” après que ses professeurs l’aient puni. “Elle a dit : ‘Oh, et au fait, cette petite ‘carrière d’écrivain’, avec les guillemets et tout. Cette petite ‘carrière d’écrivain’ que tu fais ? C’est fini”, se souvient Tarantino.

“Et quand elle m’a dit ça de cette manière sarcastique, j’étais dans ma tête, et je me suis dit:” D’accord, madame, quand je deviendrai un écrivain à succès, vous ne verrez jamais un centime de mon succès. Il n’y aura pas de maison pour toi. Il n’y a pas de vacances pour toi. Pas d’Elvis Cadillac pour maman. Tu n’obtiens rien parce que tu as dit ça », se souvient Tarantino.

Le réalisateur de Once Upon a Time in Hollywood a déclaré qu’il s’était tenu à cet engagement, en plus d’aider sa mère à “se sortir d’une impasse avec l’IRS”. Mais il ne lui a toujours jamais acheté une maison ou une voiture de luxe. “Il y a des conséquences pour vos paroles lorsque vous traitez avec vos enfants”, a-t-il déclaré à Koppelman. “Rappelez-vous : il y a des conséquences pour votre ton sarcastique sur ce qui est important pour eux.”

Tarantino n’a visiblement pas écouté sa mère et a continué à écrire des scénarios. Il a remporté l’Oscar du meilleur scénario original pour Pulp Fiction et Django Unchained, et a été nominé pour les scénarios Inglorious Basterds et Once Upon a Time in Hollywood. En juin, Tarantino a publié son premier roman, une novélisation de Once Upon a Time in Hollywood qui développe l’histoire du film.