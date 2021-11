La mère de Selena Gomez blâme les corps honteux après avoir révélé une lutte pour la santé mettant sa vie en danger

La mère de Selena Gomez, Mandy Teefey, dit non aux shampoings. est en train de fermer les body-shamsters. Après avoir fait la couverture du magazine Entrepreneur en décembre 2021 aux côtés de sa fille et femme d’affaires de 29 ans Daniella Pierson, elle dit avoir reçu des conseils non sollicités et des critiques blessantes concernant son apparence et son poids. Ils ne savaient pas que Teefey était dans le combat de sa vie concernant sa santé et qu’elle a pris du poids en conséquence. Dans une publication Instagram d’une capture d’écran présumée d’un message privé qu’elle dit provenir d’un utilisateur inconnu, on lui a dit de « perdre du poids ». Pour Teefey, ce commentaire était l’un des plus gentils.

« Je n’allais jamais en discuter, mais je savais que lorsque la couverture d’Entrepreneur est sortie, les commentaires sur mon poids allaient me faire l’objet d’un DM », a-t-elle légendé en partie. « Mais, j’étais hors de l’hôpital pendant peut-être 3 semaines et demie à cause d’une double pneumonie. On m’a dit qu’il me restait des jours à vivre. »

Teefey dit que c’est un miracle qu’elle soit en vie. Elle remercie le personnel médical et le soutien qu’elle a reçu de ses proches pour l’aider à s’en sortir. Mais, la bataille n’a pas été facile. « Je me suis battue », a-t-elle poursuivi. « Les Drs se sont battus et j’étais l’un des rares à m’en sortir. »

Elle souffrait d’une double pneumonie, qui provoquait une « inflammation due à l’infection ». En conséquence, elle a pris plus de 60 livres. Mais, elle a refusé de se laisser abattre. « Je n’ai jamais abandonné moi-même ou Wondermind pour devenir réalité », a-t-elle partagé, notant une nouvelle organisation axée sur la santé mentale co-fondée avec ses filles.

Elle a poursuivi: « Je n’avais rien à faire pour être à une séance photo. Donc, hier était une belle journée pour de nombreuses raisons remplies d’attaques personnelles. Je suis en bonne santé et je vais travailler sur moi-même à mon rythme. C’est un miracle que je sois là. et pourrait négliger [sic] si cela veut dire que je suis un 16 au lieu d’un 8. »