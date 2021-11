La mère de Selena Gomez dénonce les body Shamers et révèle une maladie presque mortelle

La chanteuse de « Crowded Room » a récemment expliqué pourquoi elle avait décidé de nettoyer les réseaux sociaux.

« Pour être honnête, j’étais juste du genre ‘C’est trop d’informations' », a déclaré Selena à WWD en octobre. « C’est trop de ma vie personnelle étalée partout, et c’était juste incontrôlable. J’avais l’impression que mes pensées et tout ce que je consommais tournaient autour d’un million d’autres personnes différentes dans le monde disant de bonnes et de mauvaises choses. »

Elle a poursuivi: « Et j’ai juste pensé: ‘Pourquoi devrais-je – je n’en retire rien. Rien ne me donne la vie.’ Et j’ai juste craqué, et j’en ai fini avec ça. «

Alors que la star de Only Murders in the Building a admis que les réseaux sociaux sont un « moyen merveilleux de rester connecté », elle a expliqué qu’elle avait toujours des limites en place.

« En fait, je ne suis absolument pas au courant de ce qui se passe dans la culture pop, et cela me rend vraiment heureuse », a déclaré Selena. « Et peut-être que cela ne rend pas tout le monde heureux, mais pour moi, cela m’a vraiment sauvé la vie. »