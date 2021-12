La mère de Selena Gomez dit que COVID-19 a contribué à une hospitalisation récente

Selena GomezLa mère de s’exprime davantage sur sa bataille de santé quasi fatale cette année, ainsi que sur le traitement qu’elle a reçu dans un hôpital.

Dans une interview avec People, publiée le mercredi 22 décembre, Mandy teefey, 45 ans, a déclaré que sa double pneumonie, dont elle a parlé pour la première fois en novembre, avait été « exacerbée » lorsqu’elle a attrapé COVID-19.

« J’ai eu une pneumonie en février à New York, et je suppose que le médecin ne l’a pas vraiment éclairci autant qu’il le fallait », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait reçu un traitement vitaminique IV, ce qui, selon elle, l’avait aidé.

« Puis une semaine avant d’avoir mon premier vaccin COVID, j’ai reçu du COVID », a-t-elle déclaré. « J’étais à la maison tout le temps. Quand ma fièvre est tombée, mon oxygène est passé à 69, et j’ai été transporté d’urgence à l’hôpital. Le premier hôpital était assez harcelant, du genre ‘Pourquoi n’as-tu pas reçu ton vaccin?’ Je me dis ‘Je ne peux littéralement pas respirer en ce moment. Pouvons-nous en parler plus tard ? Je vais expliquer pourquoi.’ «